Napad Hezbolaha na Izrael: strategija malih koraka

"Potpunim uspjehom" je vođa Hezbolaha Hassan Nasrallah u govoru u nedjelju navečer (25.08.) opisaoraketni napad svoje radikalne šijitske paravojske na Izrael, izveden nekoliko sati ranije. Ipak, on je naglasio kako je napad bio pažljivo isplaniran: "Naš cilj je od početka bio da ne napadamo civile, već vojne ciljeve", izjavio je Nasrallah. Napadi Irana i jemenske Huti milicije na Izrael tek slijede, dodao je vođa Hezbolaha, koji je od strane SAD-a i drugih zemalja proglašen terorističkom organizacijom.

Izgleda da je Nasrallah svoj govor uputio dvjema grupama: s jedne strane svojim pristašama, pred kojima je hvalio navodni uspjeh napada - mada je, prema izraelskim izvorima, većina raketa neutralizirana preventivnim napadom. S druge strane, Nasrallah se očigledno obratio i izraelskoj vladi i vojnom vrhu, naglašavajući da su u napadu pošteđeni civili odnosno da je napad bio svjesno ograničen. To znači očuvanje obraza pred pristašama - uz implicitnu ponudu Izraelu da se, barem za sada, izbjegne daljnja eskalacija na Bliskom istoku.

Moguće je da je iz perspektive Hezbolaha žestoka reakcija, koju su najavili nakon ubojstva zapovjednika ove organizacije Fuada Shukra krajem srpnja u Beirutu, sada uglavnom ispunjena. Međutim, to ostaje špekulacija, jer Hezbolah ne otkriva svoje planove. Iran je također najavio odgovarajuću reakciju nakon ubojstva vođe Hamasa Ismaila Hanije nekoliko dana kasnije u Teheranu. Za sada se ne zna hoće li doći do daljnje eskalacije i koliko će ona biti ozbiljna. To bi mogla biti namjerna igra živaca s protivnikom.

Nakon izraelskog preventivnog napada: oblaci dima iznad mjesta Qliyaa na krajnjem jugu Libanona (16.8.2024.) Foto: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/picture alliance

Povratak na status quo?

Michael Bauer, šef ureda zaklade Konrad Adenauer u Beirutu, koji se trenutno nalazi u Jordanu, očekuje nastavak nasilja, ali ne nužno i daljnju eskalaciju: "Sada smo na neki način opet na statusu quo iz proteklih mjeseci - dakle od 7. listopada prošle godine, kada se Hezbolah uključio u sukobe, koji su u posljednjim mjesecima značajno eskalirali. U tom obliku će se sukobi vjerojatno nastaviti - i to sve dok u Pojasu Gaze ne dođe do primirja."

„Napad u nedjelju predstavlja nastavak dosadašnje strategije Hezbolaha", kaže i Heiko Wimmen, koji radi za nevladinu organizaciju International Crisis Group i bavi se situacijom u Libanonu. "Od početka rata Hezbolah se pokušavao fokusirati isključivo na vojne ciljeve u Izraelu, kako bi izbjegao eskalaciju. Naravno, uvijek postoji rizik da nenamjerno pogode nešto drugo. Ali, u suštini, cilj Hezbolaha je ograničiti sukob."

Ova strategija ograničenih napada je svjesna i proračunata, tvrdi Wimmen. "Od samog početka je bilo jasno da na ovaj način žele izvršiti pritisak na Izrael kako bi okončali sukob u Gazi, i to na način da Hamas bude u što povoljnijoj poziciji. To se postiže time što Hezbolah povećava troškove izraelskog ratovanja. Međutim, cilj ipak nije da se nasilje razvije u veći ili neograničeni sukob između Hezbolaha i Izraela."

Strahovi stanovništva

Na ovaj način Hezbolah također uzima u obzir stavove velikog dijela libanonskog stanovništva, koje se protivi otvorenom ratu s Izraelom. Takav rat ova zemlja sebi ne može i ne želi priuštiti, kaže Michael Bauer. U tome se slaže većina građanki i građana Libanona.

Dron koji je ispalio Hezbolah, a presrela izraelska protuzračna obrana (25.8.2024.) Foto: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Općenito je teško procijeniti stav Libanonaca, kaže Heiko Wimmen. "Jer u nezavidnim situacijama ljudi izražavaju svoje mišljenje samo iza zatvorenih vrata. Ipak, Hezbolah mora uvjeriti i pridobiti stanovništvo za svoje postupke i objasniti im zašto djeluju na način na koji djeluju. U konačnici, za njih je jedino važna dugoročna strateška kalkulacija, a ne ono što Libanonci, posebno oni koji ih ne podržavaju, misle o tome."

Jedna mlada žena iz Beiruta, koja nije željela da se objavi njezino ime, rekla je za DW: "Želim da si Palestinci vrate ono što im je oduzeto. Ali istovremeno ne podržavam to da Hezbolah dovodi živote tisuća ljudi u opasnost, kako bi na taj način podržao Palestince u obrani njihovih prava. Mi Libanonci smo stalno u stanju straha i bijesa."

Dugoročne opasnosti

Sve u svemu, napad Hezbolaha je pokazao jedno, kaže Michael Bauer. „Vojna moć Hezbolaha je ograničena!" Očigledno je da oni nisu pogodili ciljeve u mjeri u kojoj to Nasrallah tvrdi. "A to ukazuje na to da se Hezbolah nalazi u vrlo neugodnoj situaciji. S jedne strane, ne mogu prekinuti sukob zbog vlastitog ugleda i obveza prema Iranu. S druge strane, nisu u stanju spriječiti Izrael u daljnjim napadima na Hezbolahovu miliciju i borce, što je u proteklim mjesecima dovelo do značajnih gubitaka u njihovim redovima."

Ipak, Hezbolah ostaje opasna prijetnja za Izrael, posebno dugoročno, kaže Heiko Wimmen. "Strategija ove organizacije trenutno nije da traži neku konačnu odlučujuću bitku, nakon koje bi Hezbolah ili netko drugi vojno ušao u Jeruzalem." Cilj je dugoročno okružiti Izrael, izolirati ga, potisnuti - i oduzeti mu vojnu nadmoć ili "dominaciju nad eskalacijom", kaže ovaj stručnjak za Libanon. "Tom cilju služi i sadašnji arsenal oružja. Zato Hezbolah ne želi riskirati da ga u trenutnom sukobu stavi na kocku ili izgubi."

Ovaj tekst je preveden s njemačkog jezika