Yunus ya yi rantsuwar kama aiki a kasar Bangladesh

An bayar da rahotanni ci gaba da kamen jami'an jam'iyyar Bangladesh ta "Awami League" da ke zama jam'iyyar tsohuwar Firaiminista Sheikh Hasina, wacce aka hambarar daga mulki. Sai dai jam'iyyar ta ce a shirye take ta tattauna da 'yan adawa da kuma sabuwar gwamnatin rikon kwarya ta Muhammad Yusus. Mukarraban tsohuwar firaminista da a baya suka ce za su kauce wa shiga siyasa suka ce ya zama wajibi su shiga a dama da su, in ji dan Hasina mai suna Sajeeb Wazed Joy.

Karin haske: Bangaladash: Firaminista Hasina ta yi murabus

Wazed Joy Ya ce: "Na ce iyalan gidanmu mun ce ba za su sake shiga harkokin siyasa ba, amma yadda ake kai wa shugabannin jam'iyyarmu da ma'aikatanmu hari, ba za mu yi kasa a gwiwa ba, ba za mu nade hannuwan ba”