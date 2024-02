Yakin Ukraine ya sa mutane miliyan 14 yin hijira

Baya ga wannan adadi da ke wakiltar kashi daya cikin uku na al'ummar Ukraine da suka nemi mafaka a kasashe 11 na nahiyar Turai, da akwai karin wasu miliyan 3,7 da su kuma suka watsu a wasu sanssan kasar.

A lokacin da take sanar da wadanan alkaluma shugabar hukumar Amy Pope ta ce kawo yanzu mutane miliyan 4,5 sun koma gida bayan lafawar lamura a yankunansu, sai dai amma suna bukatar tallafi domin sake gina rayuwarsu. Manyan bukacin tsaffin 'yan gudun hijirar in ji Mme Pope sun hadar da guraren zama da kuma ababen more rayuwa.