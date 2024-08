Daga cikin 'yan wasa 3,089 a wasannin bazara na 1924, 135 ne kadai mata. A wancan lokacin, an riga an gudanar da gasar wasannin Olympics ta mata tsawon shekaru 24. Duk da hakan, har yanzu adadin mata ya kasance kadan. An bayar da lambobin yabo ga mata ne kawai a fagen wasan tsere da ninkaya da kuma wasannin tennis.