Ambaliyar ruwa a Sydney

A farkon watan Yuli ne aka yi ambaliya ta hudu a cikin watanni 18 a Jihar New South Wales ta Ostareliya, musamman a Sydney. An yi kwatankwacin ruwan sama na watanni takwas a cikin kwanaki hudu kacal. Hanyoyi sun zama tamkar koguna, kuma an kwashe dubban mutane daga gidajensu. Firaminista Anthony Albanese ya ce ambaliyar ruwan ta tabbatar da bukatar daukar matakai kan sauyin yanayi.