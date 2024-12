Siyasa Asiya

An kona gawar tsohon Firaministan Indiya

12/28/2024 December 28, 2024

An gudanar da jana'izar ban girma ta tsohon Firaministan Indiya Manmohan Singh inda aka kone gawarsa kurmus a gabar ruwan Yamuna da ke wajen birnin New Delhi bayan an gudanar da faretin ban girma.