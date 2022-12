Zelensky aux USA pour son premier déplacement à l'étranger

Le nouveau volet d'aide qui devrait être annoncé lors de la conférence de presse suivant la rencontre entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky se chiffre à près de deux milliards de dollars et comprend en particulier le fleuron de la technologie militaire américaine : un système de missile sol-air Patriot.

Colère de la Russie

Une promesse qui a déclenché la colère de Moscou, avant même que le président ukrainien ne pose le pied sur le sol américain. Toutes nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine ne fera qu'"aggraver" le conflit, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Du côté du ministère russe des Affaires étrangères, on parle d'une nouvelle provocation.

Patriot : le nec plus ultra de la défense

Il faut dire que Patriot est considéré comme le système de défense antiaérienne le plus efficace et le plus moderne au monde. Il permet d'abattre des avions, des missiles balistiques et des missiles de croisière - dans un rayon de près de 70 kilomètres.

Le Patriot est l'un des radars les plus performants du monde

Une portée record qui permettrait à l'Ukraine de neutraliser des cibles russes loin derrière le front et une avancée stratégique importante pour un gouvernement ukrainien qui s'affaire à maintenir le moral de la population civile.

Ces dernières semaines et alors que l'hiver vient seulement de commencer, celle-ci est régulièrement privée de chauffage et d'électricité à cause des attaques de l'armée russes sur des infrastructures énergétiques du pays.

Donateur numéro 1

Outre l'aide promise par la Maison Blanche, les parlementaires américains s'apprêtent également à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine : près de 45 milliards de dollars qui s'ajoutent aux 50 milliards déjà fournis... les Etats-Unis restent donc de loin, le premier pays donateur - loin devant l'Allemagne notamment. Ce n'est donc pas un hasard si, pour sa première sortie à l'étranger, le choix de Volodymyr Zelensky s'est porté sur les Etats-Unis plutôt que sur son voisin européen.