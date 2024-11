Début de la vaccination contre la Mpox à Kinshasa

En RDC, la campagne de vaccination contre la Mpox a débuté à Kinshasa.

La priorité est accordée aux milieux fermés, et les enfants constituent la couche la plus vulnérable.

En RDC, les autorités sanitaires sensibilisent sur la mpox To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Leministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, a rassuré la population en annonçant que le vaccin japonais allait arriver en RDC incessamment pour vacciner les enfants de moins de douze ans.

Extrait des propos de Samuel Roger Kamba:

"Quand on vaccine, on suit deux stratégies. La première, c'est vacciner tout le monde. La deuxième, c'est d'interrompre la chaîne de contamination. Ce n'est pas du tout la même chose.

Quand on interrompt la chaîne de contamination, on va frapper là où ça contamine. Or, la contamination se fait par contact direct. Donc pour interrompre la chaîne de contamination, on va vacciner les personnes au contact des malades.

Les enfants sont malheureusement au contact des adultes malades. C'est pour ça que les enfants sont contaminés. Et ce sont eux qui paient le plus [lourd tribut] car ce sont eux qui meurent le plus. Il leur faut un vaccin adapté aux enfants. On ne peut pas leur donner n'importe quel vaccin.

Ce qui est utilisé actuellement a eu une préqualification de l'Organisation mondiale de la Santé pour les enfants de 12 à 17 ans. Mais moins que ça, il n'y a pas de préqualification. L'OMS dit juste qu'elle peut assurer, ce qui signifie "s'il y a un problème, nous paierons".

Mais ce n'est pas cela qu'on veut. Nous, nous voulons vacciner les enfants avec un vaccin adapté. C'est le vaccin japonais. Et nous l'attendons."