Les premiers vaccins contre la Mpox arrivent en RDC

Ces vaccins MVA-BN acquis par l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA ), vont aller en priorité aux provinces congolaises les plus touchées par le virus Mpox. Ce premier lot sera ensuite complété par les Etats membres de l'Union européenne. Une stratégie qui vise à renforcer la santé publique en Afrique.

Retranscription de l'interview

Laurent Muschel : Les 200 000 doses qui sont arrivées à Kinshasa sont pour la République démocratique du Congo. Nous allons acheminer des doses additionnelles dans les semaines à venir pour d'autres pays de la région. Pour l'instant, seule la RDC et le Nigéria ont autorisé l'utilisation du vaccin que nous acheminons, qui est autorisé en Europe et aux États-Unis mais les autres pays ne l'ont pas encore fait.

Nous commençons par la RDC qui, en plus, est au pic en terme épidémiologique et ensuite, nous allons aussi acheminer des vaccins additionnels dans d'autres pays de la région.

DW : 200.000 doses de vaccin pour un pays dont la population est estimée à plus de 5 millions de personnes...

Laurent Muschel : L'idée, c'est de vacciner dans les régions qui sont affectées et qui sont pour l'instant contenues. Nous estimons que, en tout cas, avec 200.000 doses, on peut déjà cibler assez bien les populations les plus affectées.

Le ministère de la Santé est en train de faire de la micro planification pour identifier là où la vaccination aura le meilleur impact. Nous pourrons venir si besoin est, avec des doses additionnelles.

Les États membres de l'Union européenne, notamment l'Allemagne qui apporte 100.000 doses, la France 100.000 doses, l'Espagne 100.000 doses vont compléter le premier lot de 200.000 doses. Et nous avons déjà, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, un total de 560.000 doses disponibles et on espère que d'autres États de l'Union européenne vont aussi se joindre à cet effort.

DW : Une autre question, on l'a vécu lors de la Covid 19, il y a eu des rumeurs pour décourager les gens à accepter d'être vaccinés. Les mêmes rumeurs sont déjà en cours. Qu'est ce que vous allez faire ?

Laurent Muschel : Je crois qu'il faut rassurer l'opinion publique. Avec la Covid 19, on avait des nouveaux vaccins et on allait très vite et donc les gens étaient un peu inquiets. S'il ne s'agit pas d'un nouveau vaccin, c'est un vaccin qu'on a utilisé dans le passé. C'est un vaccin qui a été développé pour traiter la variole smallpox en 2022. Quand il y a eu une crise importante en Europe et aux États-Unis, 400.000 personnes ont été vaccinées sans effet néfaste notable. Le vaccin est très bien toléré. Il a été très bien vécu par les patients.