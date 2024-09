Le virus de Mpox a évolué, les modes de transmission aussi

Le virus a évolué par rapport au clade 2, responsable de la pandémie mondiale de 2022, et ses modes de transmission aussi, explique Espoir Bwenge Malenka, professeur et chercheur à l'université catholique de Bukavu.

Le nouveau variant clade 1b de Mpox inquiète. Espoir Bwenge Malenka, professeur et chercheur à l'université catholique de Bukavu, dans l'est de la RDC, a coécrit un commentaire scientifique en mai dernier sur l'évolution de la transmission sexuelle des deux variants de Mpox. Il explique :

Malenka : "Nous avons observé, notamment dans les rapports publiés au début de l’épidémie, qu’environ un tiers des malades étaient des femmes et des travailleuses du sexe. Cela nous a alertés, et c'est là que nous avons commencé à documenter la transmission sexuelle. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, et dans les pays occidentaux, la transmission se faisait essentiellement parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais ici, nous avons plutôt une forte représentation des femmes. Nous avons donc commencé à réfléchir à cette transmission, qui semble être davantage hétérosexuelle."

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété le mpox urgence internationale en août, préoccupée par l'augmentation du nombre de cas de la nouvelle souche Clade 1b en RDC, épicentre de l'épidémie. Image : Maule/Fotogramma/ROPI/picture alliance

DW : Pourquoi cette évolution, d'une transmission homosexuelle à une transmission hétérosexuelle ?

Malenka : "Nous n’avons pas de réponse définitive à cette question. Il est possible que certaines caractéristiques propres au virus, avec ces nouvelles souches ou clades, expliquent que certains variants aient une plus grande propension à se transmettre par voie sexuelle que d’autres. Il peut également y avoir des facteurs liés aux caractéristiques des populations où le virus se propage."

DW : Comment a évolué le profil des patients depuis votre publication scientifique ?

Malenka : "Nous observons aujourd'hui, dans d'autres zones de santé, notamment à Kamituga, que la transmission n'est plus majoritairement sexuelle. Dans plusieurs zones de santé, une forte proportion des malades sont des enfants de moins de quinze ans, qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Cela signifie que, même si la transmission sexuelle a joué un rôle important au départ, aujourd'hui, elle n'est peut-être plus la voie dominante de transmission du Mpox. Il y a eu une évolution."