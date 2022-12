Il y a 100 ans, l'URSS...

C'est en effet le 30 décembre 1922 que l'URSS; Etat fédéral à régime communiste ; a été proclamé. Il sera dissout plus tard le 25 décembre 1991. Mais en dépit de cette dissolution, l'URSS reste présente dans la mémoire notamment de ceux y ont vécu ou travaillé. Si l'URSS n'existe plus, son héritage reste toutefois plus que jamais d'actualité avec la guerre en Ukraine….

Il y a cent ans, le 30 octobre 1922, les bolcheviks de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, proclamaient la naissance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Une Union qui était composée de plusieurs Républiques fédérées gouvernée par le parti communiste de l'Union soviétique particulièrement par son bureau exécutif : le Politburo.

Après un peu plus de 68 ans d'existence, des problèmes économiques mais aussi un système politique autoritaire et inefficace à cause de son aspect centralisateur et bureaucratique entraînent la chute de l'URSS. L'Union sera dissoute le 25 décembre 1991. Mais en dépit de cette dissolution, l'URSS reste présente dans la mémoire notamment de ceux y ont vécu ou travaillé. Les Etats fédérés deviennent alors indépendants.

Le président russe vladimir Poutine fait souvent référence à l'URSS.

Un passé révolu ?

Si le modèle soviétique n'existe plus aujourd'hui, l'actuel président russe Vladimir Poutine l'a toutefois vu de près. Il a été un officier du KGB, organe de renseignement, d'espionnage, de contre-espionnage et de police politique essentiel à l'organigramme de l'Union soviétique.

Alors qu'en 2005, il a qualifié l'effondrement de l'URSS de catastrophe géopolitique, en septembre dernier au moment d'entériner l'annexion des quatre territoires ukrainiens occupés, il a assuré en parlant de la disparition de l'URSS que "le passé ne peut être ramené" et que la Russie n'aspirait pas à le ressusciter.

Quoiqu'il en soit, depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le spectre du communisme dans sa version soviétique hante l'Europe.

Le cas de la Crimée

Si Kiev et Moscou se battent aujourd'hui, c'est en partie à cause de l'octroi de la Crimée à l'Ukraine en 1954 par Nikita Khrouchtchev à l'époque, maître de l'URSS.

La Russie continue sa guerre en Ukraine.

Un don qui à l'époque où les deux Républiques socialistes étaient fondues dans un même ensemble n'était pas problématique mais qui l'est devenu après l'effondrement de l'Union et l'indépendance de l'Ukraine.

La question de la Crimée a ainsi enflammé la crise de 2014, puis conduit à l'annexion de la péninsule par la Russie, ce qui a continué jusqu'au conflit en cours en Ukraine.