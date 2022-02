La Russie poursuit sa guerre en Ukraine

L'armée russe continue de mener des frappes aériennes en Ukraine alors que des combats au sol sont également signalés sur le territoire ukrainien. Des combats qui sont en cours depuis ce vendredi à Kiev et au nord de la capitale ukrainienne.

Selon le président Volodymyr Zelensky l'armée russe vise des zones civiles au lendemain de l'attaque massive lancée contre son pays par Vladimir Poutine, déclenchant une avalanche de sanctions internationales.

Nous vous proposons ici, au fil de la journée, un résumé des grandes décisions et déclarations dans le monde sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky s'adressant aux Ukrainiens le 25 février 2022.

SYRIE

13h41- Le président syrien, Bachar al-Assad, a salué l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Pour Bachar al-Assad il s'agit d'une "correction de l'Histoire".

SPORT

13h28- Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

"Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles", a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.



UE

13h16- Le président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé mener une offensive militaire contre l'Ukraine pour "dénazifier" ce pays, "se comporte comme les nazis", selon Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

Vladimir Poutine dit qu'il "veut prévenir un génocide (contre les russophones de l'est de l'Ukraine, ndlr), ce qui est un non-sens total, car il est sur le point d'en commettre un" contre les Ukrainiens a précisé Peter Stano qui s'exprimait à Bruxelles lors du point presse quotidien de l'exécutif européen.

CHINE

13h04- Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, se disant favorable à une résolution du conflit par la voie diplomatique.

Le président chinois Xi Jinping favorable à une résolution de la crise par le dialogue.

La Chine "soutient la Russie dans la résolution (du conflit) par le biais de négociations avec l'Ukraine", a rapporté la télévision publique CCTV dans un compte rendu de l'échange téléphonique.

UKRAINE

13h02- Le président ukrainien qui juge la réponse européenne à la Russie "trop lente" invite les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine.

VATICAN

12h58- le pape s'est rendu à l'ambassade de Russie pour exprimer sa "préoccupation" (Vatican)

TURQUIE

12h50- Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est membre de l'Otan, reproché à l'Alliance Atlantique et à l'Union européenne leur manque d'"action déterminée" face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.