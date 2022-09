Rentrée des classes en Ukraine, un pays en guerre

En 2021, l’Ukraine comptait plus de quatre millions d’élèves. Mais plus de deux millions d’entre eux, surtout de jeunes enfants, ont fui à l’étranger depuis le début de la guerre et quelque deux millions sont déplacés à l’intérieur du pays, selon l'Unicef.

A Kiev, la capitale, désormais loin du front militaire, 132.000 enfants étaient attendus dans les classes ce 1er septembre.

A Lysychansk, une ville de la région de Louhansk, dans l'est du pays, aujourd'hui occupée par les forces russes, les parents espèrent aussi la reprise des classes.

Svitlana, une habitante de la ville, a les larmes aux yeux en pensant au bombardement qui a détruit l'école de son fils.

"J'ai besoin que mon enfant étudie. Il est tellement important que nos enfants continuent à apprendre. Le format de l'enseignement n'a pas vraiment d'importance pour moi. Le plus important, c'est que nos enfants apprennent."

Les bombardements russes ont détruit de nombreuses écoles

Des écoles avec des abris anti-bombes

Dans toute l'Ukraine, les autorités construisent des abris anti-bombes et réparent des milliers de bâtiments endommagés par les bombardements des forces russes.

Ivan Ptashnyke est directeur d'école à Irpin, une des banlieues de Kiev qui a été dévastée dans les premières semaines de l'invasion russe.

"L'école a été bombardée par une roquette et un obus d'artillerie qui n'a pas explosé. Vous pouvez voir que la télévision a été touchée par des éclats de béton. Nous avons maintenant des locaux qui ont été adaptés en abri anti-bombes. Il y a assez de place pour environ 300 enfants ", explique Ivan Ptashnyke.

De nombreux abris anti-bombes ont été construits dans les écoles

L'éducation en ligne

Pour cette rentrée scolaire, l’éducation en ligne pourrait être privilégiée dans certaines régions. Pour Serhiv Shkarlet, ministre ukrainien de l’Education, "si les parents estiment que leurs enfants doivent étudier en ligne, ils le feront. Dès à présent, nous sommes en mesure de fournir des possibilités à cet égard, chaque école peut fournir un enseignement approprié pour toutes les classes et est obligée de fournir un enseignement en ligne pour les enfants dont les parents ne sont pas certains de la sécurité. "

Arina Korchkova est élève en cinquième année. Elle est contente à l'idée de pouvoir reprendre les cours.

"Je veux aller à l'école, voir mes camarades de classe et mes professeurs. Je veux que la guerre se termine pour que nous puissions vivre et aller à l'école comme avant."

Près de 2.300 établissements scolaires ont été bombardés depuis le début de l'invasion russe le 24 février, et 286 ont été complètement détruits, selon le ministère ukrainien de l'Education. Plus de 350 enfants sont morts et 586 ont été blessés, selon l'Onu. Mais le bilan pourrait être beaucoup plus élevé.