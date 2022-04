Guerre en Ukraine : le témoignage d'une mère russe

En Ukraine, la guerre se poursuit avec son lot de déplacés et de pertes en vies humaines.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'environ 2.500 à 3.000 soldats ukrainiens avaient été tués depuis le début du conflit et quelque 10.000 blessés.

Le Kremlin a récemment admis de son côté, des "pertes importantes". Le 25 mars, il avait reconnu la mort de 1.351 soldats pour plus de 8.000 blessés.

Certaines sources occidentales font état de jusqu'à 12.000 soldats russes morts. Des soldats qui, pour certains, ne savaient apparemment pas jusqu'au dernier moment où ils seraient déployés. C’est le cas du sergent-major Yevgeny, 26 ans, mort près de Kiev dans les premiers jours de la guerre. Sa mère, Natalia (le nom a été modifié pour des raisons de sécurité) a bien voulu raconter à la DW son histoire.

Des manoeuvres à la guerre

"C'était fin janvier, vers les 25 ou le 26. Mon fils a appelé et a dit qu'ils étaient envoyés à Smolensk pour des manœuvres avec la Biélorussie ".

C’est ainsi que tout a commencé pour Yevgeny, le fils de Natalia. Du moins c’est la raison qu’il avait donné à sa mère. Il était déployé à Smolensk, une ville de l'ouest de la Russie, à quelque 80 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie pour des exercices militaires.

Déploiement de soldats russes en Ukraine.

Mais tout de suite, Natalia dit avoir eu des doutes. Elle raconte avoir fait des recherches sur internet et vu qu’il y avait effectivement eu des manœuvres avec la Biélorussie mais ces dernières étaient terminées. Natalia a donc cherché à savoir où la Russie était en guerre avant de se rappeler qu’il y avait des tensions en Ukraine.

Yevgeny est parti le 13 février. Le matin du 24 février, il a donné de ses nouvelles pour la dernière fois à sa mère via le numéro WhatsApp d'un ami. " Il a dit : "Maman, la guerre a commencé." J'ai dit : "mon fils, je regarde ça à la télé." Il a dit : "Imagine, toute une compagnie de nos troupes a été tuée à la frontière." Je voulais savoir, "Où es-tu ?" - "Je suis à Smolensk, maman", fut la réponse".

Les jours qui vont suivre seront éprouvants pour Natalia. Son téléphone toujours à proximité, elle dit avoir regardé la télévision et cherché sur internet, espérant voir peut-être le visage de son fils apparaître quelque part.

Chaque jour, elle allait à l'église, allumait une bougie pour lui et priait. Mais elle pense à présent qu’il est tombé à Hostomel, non loin de la capitale ukrainienne, où des combats ont eu lieu dans la soirée ou dans la nuit du 24 au 25 mars et pas le 27 février, comme le dit le certificat de décès.

Une annonce

Natalia ne sera informée que le 8 mars de la mort de son fils. Officiellement, celui-ci serait mort près de Rostov-sur-le-Don, une ville russe située à une soixantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Mais cette version est peu probable car aucun combat s’est déroulé en territoire russe et dans tous les cas, Rostov-sur-le-Don est très éloigné de Kiev.

Des militaires russes près de la ville portuaire de Marioupol en Ukraine le 17 avril 2022.

En dépit de cette perte, Natalia reste convaincue que son fils s’est battu pour la Russie et qu’il n’est pas mort en vain. Elle continue à croire à l apropagande russe qui justifie l'invasion de l'Ukraine.

"Je pense que si nous n'avions pas bombardé, les Ukrainiens nous auraient bombardés. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais quelque chose s'est mal passé et personne ne s'y attendait. Maintenant que tant de soldats sont tombés, on ne peut plus arrêter. On doit continuer jusqu'à ce qu’on gagne" dit-elle.

Alors qu’en Russie, il est interdit d'appeler ce conflit une guerre, quand-on demande à Natalia s’il s’agit d’une guerre ou d’une " opération spéciale" ? Sa réponse est tout de même claire. "Non, je ne vois pas ça comme des "opérations spéciales". C'est la vraie guerre. Je me rends compte qu'il ne faut pas le reconnaître comme tel mais c'est une guerre. C'est un bain de sang" précise Natalia.

Un bain de sang dans lequel elle a perdu son fils Yevgeny. Il était marié et avait un fils.