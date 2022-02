La guerre en Ukraine pousse l'Allemagne à moderniser son armée

En plus de l'aide militaire à l'Ukraine, le chancelier Olaf Scholz a annoncé une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande et un budget défense qui dépassera à terme les 2% du PIB.

Sur les ondes de Deutschlandfunk, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht (SPD), a expliqué que l'Allemagne ne mise pas sur une course à l'armement mais qu'elle prend d'autant plus au sérieux les menaces du Kremlin que Vladimir Poutine est imprévisible.

Christine Lambrecht (SPD), ministre allemande de la Défense

"Il est urgent de rattraper le retard car la Bundeswehr a été saignée à blanc pendant des années, a déclaré la ministre allemande. Et l'augmentation de ces dernières années était une bonne chose, mais elle n'a de loin pas suffi à combler ce besoin de rattrapage”.

Aujourd'hui, l'armée allemande comprend 180.000 soldats et soldates professionnels dont environ 2.250 sont en mission à l'étranger. Malgré un budget défense à la première place en Europe en chiffres absolus – si l'on excepte la France qui dispose de l'arme nucléaire - l'armée allemande manque de tout : des équipementsde base, comme les gilets pare-balles, aux appareils à vision nocturne, en passant par les véhicules blindés, les moyens de communication, les fusils d'assaut, et même la formation.

Une situation résumée dans un post sur internet, jeudi dernier [24.02.22], de l'inspecteur des forces terrestres, Alfons Mais, qui s'inquiétait de la guerre en Ukraine : "Et l'armée de terre que j'ai l'honneur de diriger est quasiment à nu.”

Une Bundeswehr peu opérationnelle

Depuis la fin de la Guerre froide, les effectifs de la Bundeswehr ont été réduits de plus de moitié. Et son équipement a vieilli.

Même les casques font défaut aux soldats de la Bundeswehr

Eva Högl, chargée des questions de défense au Bundestag, doit présenter le 15 mars son nouveau rapport sur l'état de l'armée allemande mais il a peu de chance d'être plus flatteur que le rapport précédent.

L'association Bundeswehrverband, qui s'occupe des anciens militaires et de leurs proches et participe aux débats de société sur la politique de défense, estimait la semaine dernière que seuls 50% des équipements de l'armée allemande sont actuellement opérationnels.

Le chancelier envisage d'ancrer les fonds spéciaux alloués à la Bundeswehr dans la Loi fondamentale.

Protection et intervention

La mission principale de l'armée allemande reste certes la "défense du pays et de l'Otan” mais désormais, l'Allemagne compte peser davantage en matière de défense et de diplomatie, quitte à recourir à l'endettement.

Olaf Scholz devant le Bundestag, dimanche [27.02.22]

Berlin est le deuxième fournisseur de troupes à l'Otan, après les Etats-Unis, et entend renforcer aussi les efforts de coopération avec les autres Etats européens - particulièrement la Lituanie et la Slovaquie sur le dossier ukrainien ou encore la France pour les chars et les avions de combat de haute technologie.

La hausse du budget alloué à la Bundeswehr est saluée par les experts qui rappellent toutefois que les changements seront longs à opérer. A cause de la lourdeur bureaucratiques, notamment du bureau des acquisitions, basé à Coblence, mais aussi parce que la Bundeswehr a aussi besoin de spécialistes de pointe.

Durant la dernière décennie, la Bundeswehr s'est commuée d'armée de défense en armée d'intervention. L'Allemagne prévoit également de revoir ses instances de planification en matière de géostratégie.

Changement de cap politique

Ce tournant est inattendu de la part de la coalition au pouvoir : le SPD compte dans ses rangs des politiques pro-russes comme l'ancien chancelier Gerhard Schröder, les Verts étaient traditionnellement plutôt antimilitaristes et le FDP a fait campagne sur la rigueur budgétaire.

Et pourtant, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) doit présenter le 9 mars prochain un budget 2022 qui inclue ces nouvelles dépenses militaires validées par les trois partenaires gouvernementaux.

Les députés du Bundestag ont apporté hier leur soutien quasi-unanime au gouvernement Scholz sur le dossier ukrainien. Dans l'opposition, les chrétiens-démocrates ont toutefois mis en garde contre l'endettement prévisible. A l'extrême-droite, l'AfD a souligné que le délabrement de l'armée était le résultat de 16 années de gouvernement Merkel. Et à l'extrême gauche, die Linke est le seul parti à ne pas soutenir les dépenses militaires supplémentaires prévues, par refus d'une course à l'armement.