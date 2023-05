Comment la Turquie se positionne en Afrique

Les relations commerciales entre la Turquie et les pays africains sont en constante augmentation depuis 20 ans et cela devrait se poursuivre après le deuxième tour des élections dimanche en Turquie.

La Turquie n'est pas en reste dans la lutte d'influence des puissances économiques sur le continent africain. Le pays se pose en partenaire alternatif par rapport aux anciens colons européens.

Une stratégie qui paie : le président sortant Recep Tayyip Erdogan et ses investissements sont accueillis à bras ouverts dans de nombreux pays d'Afrique.

Recep Tayyip Erdogan s'est rendu 31 fois sur le continent africain en 20 ans Image : picture-alliance/dpa/AP Images/K. Ozer

Mais les ambitions du président turc sont aujourd'hui mises à l'épreuve. Après avoir manqué la majorité absolue à l'élection présidentielle du 14 mai, il doit affronter dimanche son principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, lors d'un second tour.

"Je pense qu'il importe aux Africains de savoir qui dirige la Turquie car nous connaissons un âge d'or depuis 2003", affirme Ovigwe Eguegu, consultant chez Development Reimagined, un think tank spécialisé sur l'Afrique, selon lequel l'élection turque est suivie de près en Afrique.

Il met en avant le volume des échanges commerciaux, qui "s'élève à près de 45 milliards de dollars, avec une croissance de 35,4 milliards en une vingtaine d'années. C'est une énorme augmentation du commerce avec le continent."

Les échanges commerciaux avec l'Afrique ont augmenté de 4,4% en 20 ans et représentent aujourd'hui 9,4% des exportations de la Turquie.

Les meubles turcs par exemple ne sont pas compétitifs en Europe mais ont du succès au Nigeria. Et la Turquie est devenue un partenaire commercial attirant pour des pays d'Afrique de l'Ouest qui la préfèrent à la France en raison du passé colonial.

La Turquie construit des hôpitaux et vient en aide aux populations africaines, par exemple en Somalie Image : Volkan Furuncu/AA/picture alliance

La Turquie diversifie ses partenaires africains

Si les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria ou le Liberia sont pour l'instant parmi les principaux partenaires commerciaux de la Turquie en Afrique, le ministère turc du Commerce a ajouté l'Egypte, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud sur la liste des "pays cibles" pour la période 2022-2023.

"En fin de compte, la Turquie cherche à diversifier ses partenariats et ses relations internationales et à conquérir de nouveaux marchés", analyse Alex Vines, directeur du programme Afrique au sein du think tank londonien Chattam House.

Selon lui, "c'est aussi l'un des principaux axes de la politique développée ces vingt dernières années".

La stratégie africaine de la Turquie ne se résume pas au commerce. Elle va du "soft power" avec des établissements éducatifs et sociaux ou des projets médias, à des projets d'infrastructure, en passant par de l'aide humanitaire contre la famine en Somalie.

Les entreprises de bâtiment turques sont bien implantées dans la construction de routes, ponts, lignes de chemin de fer, aéroports ou mosquées en Afrique.

En retour, le continent devient un fournisseur d'énergie et de matières premières de plus en plus important pour la Turquie. L'Algérie, par exemple, est le quatrième fournisseur d'énergie du pays.

Coopération militaire et présence renforcée

La Turquie a notamment formé des soldats somaliens dans son académie militaire à Mogadiscio Image : Sadak Mohamed/AA/picture alliance

Avec Recep Tayyip Erdogan, la stratégie africaine de la Turquie a en outre pris une dimension plus militaire. Ankara a ouvert sa plus grande représentation diplomatique à Mogadiscio mais aussi sa plus grande base militaire en dehors de ses frontières : le camp Turksom, qui s'étend sur quatre kilomètres carrés, fait de la Somalie le principal partenaire stratégique de la Turquie sur le continent africain.

Le président turc détient le record de visites sur le continent avec 31 pays visités, de quoi asseoir sa politique en Afrique. 44 pays africains ont par ailleurs une représentation diplomatique à Ankara.

Si une réélection d'Erdogan devrait assurer la continuité de la politique de la Turquie en Afrique, la victoire de son rival Kemal Kiliçdaroglu ne placerait pas forcément l'Afrique en haut de son agenda.

Mais la politologue Nebahat Tanriverdi affirme qu'il n'y aura toutefois pas de remise en cause de la présence turque sur le continent.

"Dans un monde hautement multipolaire, la Turquie ne pourra pas revenir à son approche traditionnelle de la politique étrangère, prudente et introvertie. Quel que soit le dirigeant du pays, la question la plus importante sera la relance de l'économie. Donc tout gouvernement à Ankara sera soucieux de poursuivre l'engagement économique de la Turquie avec le continent."

Même si le gouvernement devait changer à Ankara, l'Afrique devrait donc rester un des principaux partenaires économiques de la Turquie, conclut la politologue.