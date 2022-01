Tunisie-Mali : "Mes joueurs prenaient un bain de glace"

L'arbitre Janny Sikazwe siffle une première fois la fin du match à la 85e minute! Le banc tunisien lui explique qu'il reste beaucoup de temps ! Le match reprend ensuite. Mais l'arbitre siffle à nouveau la fin du match à la 89e minute.

Avant la fin du temps règlementaire et avant même que son assistant annonce le temps additionnel ! Nouvelle protestation des Tunisiens. Mais le match s'arrête !

48 minutes plus tard, le corps arbitral reconnait son erreur et invite les Tunisiens et les Maliens a enfin disputer le temps additionnel. Sauf que là les Aigles de Carthage refusent. Les Maliens eux reviennent sur la pelouse. Seuls.

A lire également...CAN 2019 : La Tunisie au bout de la nuit

La colère de la délégation tunisienne

Lors de la conférence de presse d’après match, le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier a expliqué pourquoi ses joueurs ont refusé de jouer les cinq minutes du temps additionnel : "Mes joueurs prenaient un bain de glace depuis 35 minutes avant d’être rappelés sur le terrain", a fait savoir Mondher Kebaier, le sélectionneur tunisien pour insinuer que la reprise du match était à ce moment impossible pour ses hommes.

Agacé par cet incident inédit, le sélectionneur tunisien n’a pas caché sa frustration : "En 30 ans de mon métier je n’ai jamais vu une scène irréelle, l’arbitre nous prive du temps de jeu , c’est inexplicable", dit-il. La Tunisie a par la suite porté plainte pour rejouer cette rencontre qui l’opposait au Mali.

A lire aussi...CAN 2021 : Le Mali s'impose face à la Tunisie au terme d'un match rocambolesque

Kingsley Coman prolonge au Bayern

Le Bayern a officialisé ce mercredi la prolongation du contrat de son ailier Kingsley Coman jusqu’en 2027. L’attaquant français était initialement lié au club bavarois jusqu’en juin 2023.

Avec son nouveau contrat, Kinglsey Coman va toucher 17 millions d’Euros par an. Ce qui fait de lui, le troisième joueur le mieux payé au Bayern après l’attaquant polonais Robert Lewandowski, et le gardien allemand Manuel Neuer : "Il est déjà dans la l’histoire du club avec son but en finale de la Ligue des champions en 2020, et maintenant il a l’occasion de rentrer encore un peu plus dans la légende du club", s’est réjoui le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic.

A lire également...Le Bayern Munich soupçonné de mauvais traitement salarial