Le renseignement ukrainien aurait aidé les touaregs maliens

Dans cette localité du nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, l'armée malienne et ses alliés russes ont subi un gros revers et de lourdes pertes samedi lors de combats contre des séparatistes.

Faut-il alors craindre que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'ouvre sur le sol africain notamment dans le Sahel ? Oui, estime Mamadou Mouth Bane, auteur de plusieurs ouvrages sur le terrorisme et le djihadisme au Sahel. Il n'exclut pas non plus que les services de renseignemets ukrainiens appuient les rebelles touaregs. Cliquez sur le lien ci-dessous.

"La guerre entre la Russie et l'Ukraine se transporte dans le Sahel"

Si aucun bilan officiel n'a été transmis, l'armée malienne a reconnu "un nombre important de morts" à Tinzaouatène, et une chaîne Telegram associée à la milice Wagner a confirmé des pertes dans leurs rangs et la mort d'un commandant.

Les séparatistes ont revendiqué "une victoire éclatante", l'un de leurs cadres évoquant des dizaines de morts parmi les Russes, tandis que les djihadistes du JNIM, affiliés à Al Qaïda, ont affirmé avoir tué 50 Russes et 10 Maliens.

Le Mali est aussi en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et aux violences des groupes communautaires et crapuleux.

Depuis 2022, la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta a multiplié les actes de rupture. Ils ont rompu l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.