Théodore Holo sceptique sur la date de fin du mandat présidentiel

Bénin : les réformes politiques et institutionnelles qui divisent

Le président béninois, Patrice Talon, a initié il y a près de deux ans plusieurs réformes pour assainir le système politique et électoral de son pays. Les partis politiques doivent remplir plusieurs conditions avant d'être reconnus et le parrainage des élus locaux et des députés est requis pour être candidat au scrutin présidentiel.