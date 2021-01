Théodore Holo : "La Constitution doit être respectée"

Jeudi dernier (07.01), la Cour constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente pour statuer sur la courte prolongation du mandat du président Patrice Talon.

"Après l'examen d'un recours formulé par un citoyen béninois contre la prorogation du mandat du président Patrice Talon, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour contrôler la volonté du constituant", a-t-elle justifié.

Selon les arguments développés par ce citoyen, la fin du mandat du président Patrice Talon est fixée au 5 avril 2021 à minuit. Et la passation de pouvoir avec son successeur devrait impérativement intervenir le lendemain, conformément aux dispositions de la Constitution de 1990 sur laquelle le chef de l'Etat a prêté serment.

Mais la Constitution de 1990 révisée en novembre 2019 stipule que le président de la République devrait désormais prêter serment le 23 mai, au lieu du 6 avril, comme il était de coutume dans le pays, avant ladite révision. Cette mesure s’appliquera à celui qui sera élu à l’issue de la présidentielle du 11 avril 2021, soit une prorogation de 45 actées dans la foulée des réformes politiques et institutionnelles de 2019.

Cette disposition ne devrait pas s’appliquer à Patrice Talon dont le mandat expire le 5 avril prochain, selon Théodore Holo, professeur titulaire de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Car, justifie-t-il, "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif".

Parrainage

C’est à partir du mardi 12 janvier que la Commission électorale nationale Autonome (CENA) débute la distribution des formulaires de parrainage aux élus. Ceux-ci les remettront au candidat de leur choix. Au total, il faudra en présenter seize dans son dossier pour espérer briguer la magistrature suprême, le 11 avril prochain.

Cependant, les 83 députés et 70 des 77 maires sont tous issus des deux partis politiques de la majorité représentée à l’Assemblée nationale, ce que déplore Théodore Holo, tout comme la répression qui pèse sur certains opposants contraints à l’exil. Celui qui a été plusieurs fois ministre, après avoir présidé la Haute Cour de justice du Bénin pendant quatre ans, se prononce également sur les différents arrêts pris contre le Bénin par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et sur la question de la modification des Constitutions et le troisième mandat en Afrique.

