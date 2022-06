Tennis : un tournoi de Wimbledon marqué par la politique

Cette édition du tournoi de Wimbledon est bien évidemment marquée par l'actualité politique : suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les organisateurs du tournoi sur gazon avaient décidé en avril dernier d'exclure les athlètes russes et biélorusses des tableaux masculin et féminin, déclarant qu'il "serait inacceptable que le régime russe tire un quelconque avantage de la participation de joueurs russes ou biélorusses."

Le numéro un mondial Daniil Medvedev ne sera pas de la partie

Une décision vivement critiquée par les instances du tennis, et qui tranche avec les autres tournois : en effet, il y a quelques semaines, Russes et Biélorusses avaient évolué (certes sous bannière neutre) à Paris sur la terre battue de Roland-Garros, tandis que les organisateurs de l'US Open ont garanti à ces mêmes athlètes qu'ils pourraient participer au tournoi qui aura lieu à New-York en septembre prochain.

Medvedev, Zverev et Federer absents

Chez les hommes, Daniil Medvedev, numéro un mondial, ne sera donc pas de la partie. Cette exclusion, ainsi que le forfait de l'Allemand Alexander Zverev en raison d'une blessure à la cheville, font que pour la première depuis 1973, les deux premiers mondiaux seront absents du prestigieux tournoi sur gazon. Autre absence de taille : celle de Roger Federer. Le Suisse, vainqueur à huit reprises du tournoi, sera absent pour la première fois depuis 1999. En revanche, Novak Djokovic sera de la partie, tout comme Rafael Nadal, qui effectue son retour après trois ans d'absence.

Roger Federer à Wimbledon, son tournoi préféré

Le retour de Serena Williams

Chez les dames, la Russe Daria Kasatkina ainsi que les Biélorusses Aryna Sabalenka et Victoria Azarenka ne seront pas de la partie, au contraire de Serena Williams, qui a recu une invitation pour son retour en Grand Chelem, un an après son abandon au premier tour de ce même tournoi de Wimbledon. On suivra également les performances d'Iga Swiatek, la numéro un mondiale, ainsi que celles d'Ons Jabeur, sa dauphine. La joueuse tunisienne qui aspire à faire mieux qu'à Roland-Garros, où elle avait été éliminée dès le premier tour.