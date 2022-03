Tennis : les Russes et les Biélorusses autorisés à jouer en individuel

D'abord silencieuses, les instances mondiales du tennis ont finalement annoncé l'exclusion ce mardi des Russes et Biélorusses de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, deux compétitions par équipes dont la Russie est tenante du titre. Les joueurs russes et biélorusses pourront toutefois continuer de prendre part en individuel aux tournois ATP et WTA du circuit, y compris ceux du Grand Chelem.

Des apparitions sous bannière neutre

Ainsi, des joueurs comme Daniil Medvedev, le nouveau numéro 1 mondial, Andrey Rublev, Anastasia Pavlyuchenkova, ou encore la Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 3 mondiale chez les dames, pourront continuer de s'aligner dans les tournois, à commencer par celui d'Indian Wells en Californie, qui débute le 10 mars prochain. Ils apparaîtront néanmoins sous bannière neutre.

Les appels à la paix des joueurs russes

Pour rappel, Rublev et Pavlyuchenkova ont signifié leur rejet de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par l'armée de leur pays. Il y a quelques jours, lors du tournoi de Dubai, Rublev avait écrit sur une caméra "No war please" - "Pas de guerre, s'il vous plaît".

Coupe d'Allemagne : l'Union Berlin en demi-finales

Menés 1-0 par le FC Sankt-Pauli, qui joue les premiers rôles en deuxième division, les joueurs de la capitale sont parvenus à égaliser en fin de première mi-temps avant de s'imposer grâce à un but d'Andreas Voglsammer. Victoire 2-1 de l'Union, pour la plus grande joie de son entraîneur Urs Fischer :

"Je pense que nous avons effectué une très bonne première mi-temps, au cours de laquelle nous nous sommes montrés dominateurs. Nous prenons un but contre le cours du jeu, mais l'équipe est restée concentrée et a fait preuve de beaucoup d'envie pour renverser la vapeur."

L'Union Berlin retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2001. Ce soir, suite et fin des quarts de finale, avec Karlsruhe-Hambourg et Hanovre-Leipzig à 17h30 TU. Enfin, Bochum accueillera Fribourg à partir de 19h45 en temps universel.