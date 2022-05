Quatre astronautes en route vers la Terre depuis l'ISS

La capsule Crew Dragon est en route vers la Terre, avec à son bord trois astronautes américains de la Nasa, Tom Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron, ainsi qu'un astronaute allemand de l'Agence spatiale européenne, Matthias Maurer.

Leur vol devrait durer plus de 23 heures et leur arrivée sur Terre est prévue demain matin, à 4h43 en temps universel, au large de la Floride.

Le site de la Nasa a diffusé une vidéo en direct, qui montre la capsule en train de s'éloigner de la station spatiale (ISS), située à 400 kilomètres en orbite au-dessus de la Terre.

La mission Crew 3 est la troisième mission de longue durée dans l'espace financée par SpaceX, l'entreprise du multimilliardaire Elon Musk.

Dans l'espace depuis le 11 novembre dernier, Matthias Maurer et ses collègues ont procédé à des expériences scientifiques en physique, en biologie, en médecine et aussi sur l'intelligence artificielle.

Notamment sur de nouveaux matériaux de construction ou le développement de nouveaux pansements biologiques à partir de cellules de peau.

Matthias Maurer s'était entraîné pendant 150 heures sous l'eau avant de partir, pour simuler les conditions de travail en apesanteur. Cette préparation lui a sans doute été utile, en mars, quand il a dû, avec Raja Chari, réparer le système de refroidissement de la station spatiale et remplacer l'une de ses caméras extérieures. Des travaux qui ont duré plus de six heures hors de l'ISS.

Matthias Maurer a mené de nombreuses expériences scientifiques à bord de l'ISS

Matthias Maurer a fêté ses 52 ans dans l'espace. 600e humain et douzième Allemand dans l'espace, il a su populariser sa mission en postant régulièrement des photos et des vidéos pour montrer son quotidien et documenter avec humour jusqu'aux difficultés de se laver les dents en apesanteur.

Avant d'avoir à se réhabituer à leur dentifrice sur Terre, nous leur souhaitons à tous un bon voyage retour !