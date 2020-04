Loin du Corona, l'ISS poursuit son travail dans l'espace

Récemment, un scientifique cité dans le magazine américain Newsweek estimait que la station spatiale internationale était probablement le lieu le plus sûr pour les êtres humains en cette période de corona.

Actuellement, deux Américains et un Russe sont en mission dans l'ISS, à près de 400 kilomètres au-dessus de la Terre; le virus est loin, très loin et les astronautes peuvent poursuivre leurs travaux en toute tranquillité.

Enfin… pas tout à fait car le jeudi 9 avril, ils doivent en principe recevoir du renfort de trois autres collègues. Ces derniers ont été placés en isolement strict près de Moscou de façon à éviter tout risque de propagation du virus dans la station spatiale. Leur mission est prévue pour durer 196 jours.

Même sans Covid-19, les astronautes doivent s'astreindre à une quarantaine avant toute mission dans l'espace.

Tout n'est pas rose

Où en sera-t-on alors sur Terre ? Difficile de le pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire actuelle aura tout de même des conséquences palpables sur les différents projets spatiaux en cours de planification ou d'élaboration. C'est le cas par exemple du vaisseau Orion avec lequel la Nasa prévoyait d'envoyer d'ici 2024 des astronautes sur la Lune. L'Agence spatiale américaine a dû annoncer la suspension des travaux de construction, en raison de plusieurs cas de contamination au Covid-19 dans ses équipes.

Les astronautes vous veulent du bien

Astronaute, voilà un métier qui requiert des capacités physiques et mentales dont tout le monde peut s'inspirer. Fin mars, l'Agence spatiale européenne a d'ailleurs eu l'idée de lancer une discussion sur internet entre internautes et astronautes pour que ces derniers puissent faire profiter le commun des mortels de leur expérience extrême.

Parmi eux, il y avait l'Allemand Alexander Gerst qui a passé, en 2014 et 2018, 362 jours isolé dans l'ISS, un minuscule espace dans l'espace, à partager avec deux collègues. Aux milliers d'internautes venus suivre la discussion en ligne, ″Astro-Alex" comme on le surnomme a notamment recommandé de structurer au maximum son quotidien, de prendre soin de ses colocataires et de rester autant que possible optimiste.

A noter par ailleurs que l'Agence spatiale européenne a publié des images de la planète montrant une très nette réduction de la pollution atmosphérique dans les grandes villes européennes comme Madrid, Paris ou encore Francfort – un phénomène qui est très certainement la conséquence des mesures de restriction à cause du confinement. C'est encourageant surtout lorsque l'on sait que les personnes vivant dans des villes polluées sont probablement plus exposées au Covid-19.