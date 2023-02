Un sommet UE-Ukraine à Kiev

L'Union européenne affiche son soutien à l'Ukraine. Kiev accueille demain [03.02.23] un sommet UE-Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe.

"Ce qui est en jeu, c'est la liberté"

Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev. "Nous sommes là ensemble pour montrer que l'UE se tient fermement aux côtés de l'Ukraine", a tweeté la présidente de la Commission européenne. Plus tard dans la journée, elle a déclaré ceci:

"Ce qui est en jeu, c'est la liberté. C'est un combat des démocraties contre les régimes autoritaires. (Le président russe Vladimir) Poutine tente de nier l'existence de l'Ukraine, mais ce qu'il risque au contraire, c'est l'avenir de la Russie."

Le chef de la diplomatie européenne et 14 autres commissaires européens font le déplacement en Ukraine, tout comme le président du Conseil européen, Charles Michel.

"C'est un combat des démocraties contre les régimes autoritaires", déclare Ursula von der Leyen Image : Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Les attentes de l'Ukraine

L'Ukraine espère que le sommet de demain permettra d'accélérer le processus de son adhésion à l'UE mais pour l'instant, les Européens misent davantage sur un partenariat étroit : l'adhésion paraît encore lointaine, elle suppose des réformes profondes, rendues plus difficiles en temps de guerre.

Ursula von der Leyen a d'ores et déjà salué les "résultats tangibles" des efforts entrepris par les autorités ukrainiennes pour lutter contre la corruption.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien, met en garde contre une Russie qui "concentre ses forces. (…) Elle se prépare à essayer de prendre sa revanche, non seulement contre l'Ukraine mais aussi contre l'Europe libre et le monde libre. Malheureusement, pour vaincre un tel ennemi, il faut plus que des succès sur le champ de bataille. Nous avons besoin d'espoir en Europe, d'une Europe libre, d'une Europe pacifique et unie."

La guerre dure depuis près d'un an en Ukraine Image : YASUYOSHI CHIBA/AFP

Des avions de chasse ?

L'un des points cruciaux du sommet sera la demande que pourrait réitérer Kiev aux Européens de lui livrer des avions de chasse. Pour l'instant, les Etats-Unis refusent cet appui, tout comme l'Allemagne, par exemple, qui a déjà hésité longtemps avant d'accepter la livraison de chars de combat à l'Ukraine.

La France dit ne rien exclure en la matière, la Pologne s'y dit favorable… mais tous insistent sur la nécessité d'une coordination au sein de l'Otan.

Le Kremlin considère ce point comme une ligne rouge absolue et promet une réponse forte si jamais les alliés de l'Ukraine lui fournissait les moyens d'attaquer la Russie.

Le Kremlin fait souvent allusion à la Seconde guerre mondiale dans sa rhétorique contre l'Ukraine et l'Europe Image : DMITRY LOBAKIN/AFP

Le bras de fer UE-Russie

Aujourd'hui [02.02.23], la Russie célèbre les 80 ans de sa victoire sur les nazis à Stalingrad. Et le chef de la diplomatie russe en a profité pour établir un parallèle entre l'Europe d'aujourd'hui et les nazis de l'époque, qui partageraient un même dessein : "résoudre définitivement la "question russe"."

Les eurodéputés pour leur part appellent la Commission au déploiement immédiat d'armes modernes et d'un système de défense aérienne de nouvelle génération en Ukraine.

L'Union européenne annonce la mise en place, à La Haye, d'un centre international chargé d'enquêter sur les crimes commis durant la guerre en Ukraine par l'armée russe.

Devant la presse, Ursula von der Leyen a par ailleurs déclaré à la mi-journée que Bruxelles prévoyait un dixième paquet de sanctions contre la Russie d'ici à l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, promettant de "continuer à faire monter encore la pression."