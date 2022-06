G7 en Allemagne sur fond de crises internationales

L'Allemagne accueille un sommet du G7, dès ce dimanche 26 juin et pour trois jours, jusqu'à mardi 28. Sommet entre les sept pays les plus puissant de la planète, sous le slogan "progrès pour un monde juste". Une réunion où les questions brûlantes de l'actualité internationale seront sur la table.

Sanctions contre la Russie

Les chefs d'Etat et de gouvernement allemand, français, anglais, japonais, canadien et américain devraient en premier lieu évoquer la guerre en Ukraine. Dès dimanche, il sera question de nouvelles sanctions éventuelles contre la Russie et d'aides à l'Ukraine. "Il y aura des propositions concrètes pour augmenter la pression" sur Moscou, a déjà dit la Maison Blanche cette semaine. Le président Volodymyr Zelensky devrait d'ailleurs intervenir en visioconférence.

En 2015, le G7 s'était déjà déroulé au château d'Elmau et la photo d'Angela Merkel et Barack Obama avait fait le tour du monde

Ce G7 sera aussi une occasion pour Olaf Scholz de redorer son image, de s'affirmer en dirigeant capable de faire avancer de grands dossiers internationaux. Dès mercredi, le chancelier allemand affirmait devant les députés du Bundestag que l'Allemagne resterait derrière Kiev. "Nous continuerons à soutenir massivement l'Ukraine - financièrement, économiquement, humanitairement, politiquement, sans oublier la livraison d'armes. Et ce aussi longtemps que l'Ukraine aura besoin de notre soutien", avait déclaré le chancelier. Quelques jours plus tôt il était sur place en Ukraine.

Le chancelier veut faire oublier les critiques après ses hésitations ou décisions jugées prises trop tard ces derniers mois et affirmer le rôle de l'Allemagne sur la scène géopolitique mondiale. "L'Allemagne doit avoir l'ambition d'être une puissance de premier plan", estime Lars Klingbeil, le co-président du Parti social-démocrate, le SPD, le parti du chancelier. "Après près de 80 ans de retenue, le pays a aujourd'hui un nouveau rôle à jouer dans le système de coordination internationale." Et d'insister : "Au cours des dernières décennies, l'Allemagne a acquis une grande confiance. Cette confiance s'accompagne toutefois d'une attente. (...) Nous devrions répondre à ces attentes."

Dossier de l'insécurité alimentaire et de la faim dans le monde

Près de 18.000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de ce G7

Pour cela, l'Allemagne, pays hôte de ce sommet, tentera aussi de faire avancer le dossier de la faim dans le monde. Une crise aggravée par le blocage des céréales provoquée par la guerre en Ukraine. Avant le G7, Berlin accueillait déjà ce vendredi (24.06) une conférence sur la sécurité alimentaire. Un sujet capital : huit millions d’enfants entre zéro et cinq ans risquent de mourir de malnutrition infantile, alertait encore ce jeudi l'Onu, parlant notamment du Mali, du Niger ou du Burkina Faso.

Le président sénégalais et de l'Union africaine Macky Sall sera invité lundi (27.06) pour le deuxième jour du sommet. Juste avant cette conférence, l'ONG de lutte contre la pauvreté, Oxfam, appelle les dirigeants du G7 à instaurer une taxe sur les bénéfices excédentaires des entreprises pendant la crise de la Covid. Une taxe exceptionnelle de 90% pourrait générer 430 milliards de dollars et "financer entièrement les déficits de tous les appels humanitaires existants et un plan sur dix ans visant à éradiquer la faim", dit Oxfam.