Le G20 est le groupe des dix-neuf économies les plus développées du monde plus l'UE. Les ministres et chefs d'États de ces pays se réunissent régulièrement pour discuter du système économique et financier international.

Le G20 a été créé en 1999 en réponse aux crises financières qui ont frappé les pays émergents à la fin des années 1990. Les membres du G20 sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne. Ce groupe représente 85% de l’économie mondiale et les deux tiers de la population mondiale. Les ministres, chefs des banques centrales et chefs d'États de ces pays sont présents. En 2017, le sommet du G20 se tient à Hambourg, en Allemagne. Traditionnellement, de grandes manifestations anti-G20 se tiennent à l’occasion de chaque sommet.