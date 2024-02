Le président brésilien Lula en tournée en Afrique

A Addis-Abeba, en Ethiopie, les travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui ont débuté mercredi 14 février, se poursuivent. Ils s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du 37e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, prévu les 17 et 18 février.

Invité d'honneur à cette rencontre continentale : le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui est arrivé ce jeudi 15 février en Egypte et se rendra ensuite en Ethiopie. Les deux pays revêtent une importance stratégique pour le Brésil car ils sont membres des Brics depuis le début de l'année.

Opération reconquête

A l'origine les Brics comprenaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais depuis d'autres Etats, notamment africains, comme l'Egypte et l'Ethiopie, ont rejoint le groupe. C'est le cas aussi de l'Iran, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis.

Maurício Santoro, expert en relations internationales à l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro, estime que la visite de Lula sur le continent est utile, car elle peut contribuer à restaurer l'importance des relations diplomatiques entre l'Afrique et le Brésil. Cette ancienne colonie du Portugal est en effet le pays qui compte la plus grande population noire en dehors de l'Afrique et partage avec de nombreux pays africains l'héritage traumatisant de l'esclavage.

Neuvième puissance économique mondiale, le Brésil est aussi considéré comme un modèle dans le domaine économique et social. Maurício Santoro relativise toutefois la capacité du Brésil à peser sur un continent secoué par de multiples crises. "Outre les relations bilatérales avec ces deux pays (Egypte et Ethiopie ndlr), on s'attend à ce que l'actuel gouvernement de Lula redéfinisse et réinvente la politique étrangère brésilienne envers l'Afrique", explique-t-il.

Selon lui "il faut également tempérer les attentes quant à la capacité du Brésil à parvenir réellement à cette relation bilatérale avec l'Egypte et l'Ethiopie, compte tenu des situations très conflictuelles de ces deux dernières années".

Contrairement à la Chine et à la Russie, qui n'ont cessé d'élargir leur influence en Afrique ces dernières années, l'importance économique du Brésil a diminué. Le commerce extérieur avec le continent est passé de 28 milliards de dollars à 21 milliards de dollars entre 2013 et 2023.

Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela : la crise économique au Brésil, mais aussi les plaintes pour corruption portées contre de grandes entreprises brésiliennes qui sont importantes dans la diplomatie brésilienne en Afrique, en raison des grands travaux qu'elles réalisent.

C'est pourquoi le gouvernement Lula s'efforce de relancer cette diplomatie africaine et de lui faire retrouver le poids qu'elle n'a pas eu dans un passé récent.

L'Egypte et l'Ethiopie ont par ailleurs besoin de renforcer leur diplomatie et comptent pour cela sur les Brics. Il est donc logique que le président visite ces deux pays, selon Maurício Santoro.

Gelson Fonseca, directeur du Centre d'histoire et de documentation diplomatique de la Fondation Alexandre de Gusmão et co-fondateur du Centre brésilien des relations internationales, pointe pour sa part le potentiel de l'Afrique. "Le Brésil a une longue histoire de relations avec l'Afrique (...) L'Afrique est un continent où de nombreux pays se développent, elle a une importance démographique et géopolitique extraordinaire. (...) Et compte tenu de la situation actuelle de l'Afrique, il est encore plus important que cette relation soit fructueuse et approfondie", explique-t-il.

L’Afrique à l’agenda du G20

Lula veut amorcer un revirement lors du sommet de l’UA à Addis-Abeba. L’UA et l’Union européenne appartiennent toutes deux au groupe du G20, qui rassemble les plus importants pays industrialisés et émergents. Le Brésil assure la présidence cette année.

"En septembre 2023, l'UA a été admise au G20 avec le soutien du Brésil", rappelle Flávio Luís Pazeto, secrétaire d'État au ministère brésilien des Affaires étrangères Itamary, à l'agence de presse Agencia Brasil.

Durant la présidence du G20, le Brésil veillera à ce que "les questions qui sont dans l'intérêt de l'Afrique soient inscrites à l'ordre du jour du G20". L'un de ces sujets est la lutte mondiale contre la faim et la pauvreté.

Le Brésil peut se vanter de grands succès dans ce domaine. Les programmes sociaux lancés dans les années 1990 et renforcés au cours des deux premiers mandats de Lula (2003 à 2010) ont apporté une contribution significative à la réduction de la pauvreté dans le pays.

Selon l'Office brésilien des statistiques IBGE, environ 44 millions des 182 millions d'habitants du Brésil souffraient de faim en 2003, soit près d'un quart de la population. En 2009, cette proportion est tombée à un peu moins de six pour cent de la population totale de 194 millions d'habitants, soit environ onze millions de personnes.