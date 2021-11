La République fédérale démocratique d'Éthiopie est l'un des pays les plus peuplé d'Afrique, avec plus de 96 millions d'habitants (2014). Sa capitale est Addis-Abeba, sa langue officielle l'amharique.

Depuis la sécession de l'Érythrée, en 1993, l'Éthiopie est un pays enclavé. Outre l'Érythrée - ancienne province, avec qui les relations sont marquées par des tensions et conflits - l'Éthiopie compte cinq voisins: la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, Djibouti et le Kenya. Sa proximité avec des pays en crise en fait un important pays d'accueil pour les réfugiés. L'Éthiopie est un pays de hauts plateaux, montagneux: la capitale, Addis-Abeba, se trouve à 2400m d'altitude. Une majorité d'Éthiopiens se déclare chrétienne, la deuxième religion la plus pratiquée étant l'Islam.