Scholz : "le conflit au Soudan, une question prioritaire"

"La situation au Soudan demeure extrêmement dangereuse", constate Olaf Scholz. Deux entités rivales de l'appareil militaire s'affronte dans le même pays et la population en souffre. La perspective d'une aggravation du fait de l'implication d'autres Etats est réelle selon le chancelier allemand qui offre le soutien de son pays, afin que la paix revienne.



"Pour toutes ces raisons, il est important qu'il y ait des efforts conjoints. Et ce que l'Union africaine en tant qu'organisation représentative des Etats propose comme solution de paix est aussi important. Nous voulons y participer", a rassuré le Chancelier allemand, lors d'un point de presse à Addis Abeba.

Le rôle que joue l'Allemagne

Pour Berlin, l’Ethiopie pourrait jouer un rôle important dans la sécurité régionale, surtout dans le conflit au Soudan voisin. Le sujet est à l'ordre du jour lors des échanges avec Abiy Ahmed, le Premier ministre et la présidente Sahle-Work Zewde .

Sans paix, pas d'affaires. Pour l’Éthiopie le renforcement des relations avec l'Allemagne est très important.

L'Allemagne considère la question soudanaise comme une priorité Image : AFP/Getty Images

Avant la guerre au Tigrey, l’Allemagne était l'un des plus grands donateurs et partenaires commerciaux de l'Ethiopie. Berlin est considéré comme le principal importateur du café éthiopien.

Jürgen Coße, membre du parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, en charge de l'Afrique de l'Est salue ce rapprochement :



"Le fait est que l'on ne se contente pas seuelement d'écrire que l'on veut soutenir le processus de paix de façon durable, mais qu’on se rende également dans ce pays, est un signal fort (…) on déclare très clairement que nous sommes aux côtés des gens qui veulent la paix et la stabilité leur région.”

L'Allemagne pour plus d'Etats africains au G20

Lors de ce voyage, le chancelier Scholz est accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires allemands. Un voyage stratégique dont profite l'Allemagne pour réaffirmer son soutien à l'idée d'un élargissement du G20 à l'Afrique.



"L'Afrique joue un rôle plus grand dans les affaires internationales. Ce continent a une population jeune et bientôt, sera peuplé de 2 milliards et demi de personnes. Alors, ce n'est que justice, que l'Union africaine obtienne un siège auprès du G20 et beaucoup de dirigeants d'Etats membres m'ont déjà dit être favorables à cette idée", a réitéré Scholz

Le voyage du chancelier allemand se poursuivra au Kenya. Ce sera aussi l’occasion de lancer un nouveau partenariat énergétique avec Nairobi.