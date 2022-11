L'Afrique veut un siège permanent au G20

Ce mardi s‘ouvre à Bali, en Indonésie, le Sommet du G20. Un sommet qui rassemble les plus grandes économies mondiales.

L'Afrique du Sud est le seul pays africain à faire partie du G20. Le président sud-africain a cependant annoncé qu'il ferait pression pour que l'Union africaine obtienne un siège permanent. Une revendication menée aussi par Macky Sall.

Président en exercice de l’Union africaine, le président sénégalais est arrivé ce lundi matin, à Bali, pour prendre part à ce Sommet du G20. Il devrait à cette occasion faire entendre la voix du continent.

Macky Sall ne cesse d'appeler à une refonte de la gouvernance mondiale et une plus grande représentation de l’Afrique dans les instances internationales, notamment au Conseil de sécurité de l'Onu et au G20.

Macky Sall veut faire entendre la voix de l'Afrique à Bali

Lors de son discours en septembre dernier, devant la 77e Assemblée générale de l’Onu, à New York, le président de l’Union africaine avait plaidé pour qu'un siège soit réservé à l’Afrique au sein du G20 afin, avait-il dit, que "l’Afrique puisse se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains".

Pour, Macky Sall, le multilatéralisme devrait "servir les intérêts de tous", sous peine de s'exposer à une "perte de légitimité et d'autorité".

Un siège permanent, pas une faveur

L’Afrique veut donc un siège permanent au G20 mais pas être invité permanent, une sorte de faveur qui lui est faite.

Pour faire entendre la voix du continent, Macky Sall pourra compter sur celle de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. L’Afrique du sud siège au sein du G20 et a indiqué qu'elle souhaite mettre en place un cadre conduisant à l'intégration de l'UA au sein du G20.

Le G20 est le principal forum international réunissant les plus grands pays industrialisés et émergents. Il a été créé en 1999 en réaction aux crises financières de la fin des années 1990.

L'Afrique du sud plaide pour une grande place à l'Afrique au G20

Mais suite à la crise de 2008, le G20 s’est progressivement imposé comme le principal forum de gouvernance économique mondiale, où sont discutés les grands dossiers économiques de la planète.

Le G20 englobe 80% du PIB mondial, 75 % du commerce multilatéral et 60% de la population du globe. Ces membres produisent à eux seuls 80% des émissions mondiales de CO2.

"La population africaine va doubler d’ici à 2050 pour atteindre au moins 2,5 milliards d’habitants, et la moitié de cette population aura moins de 25 ans. L’Afrique est en passe de devenir le continent le plus dynamique et le plus jeune de la planète", affirme Friederike Röder, directrice de l’ONG One France, qui milite pour une présence africaine au G20.