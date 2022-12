Sénégal : un camp près de la frontière pour plus de sécurité

Le président Macky Sall a inauguré, le mardi 27 décembre, un nouveau camp militaire dans le département de Goudiry à la confluence du chemin de fer et de la route nationale n°1 qui relient Tambacounda au poste frontière vers le Mali.

Avant l'inauguration de ce camp militaire, d'autres projets comme un nouveau lycée ou encore la pose de la première pierre d’un centre de santé de référence, ont été initiés. A en croire Macky Sall, "toutes ces réalisations concourent au développement humain au niveau local, et confortent un triptyque crucial (...) à savoir l’éducation, la santé et la sécurité".

"Les pays frontaliers du Mali doivent prendre leurs précautions" Bakary Sambe (Timbuktu Institute)

Selon le président sénégalais, le redéploiement des forces au plus près des frontières permet par ailleurs à son pays d'adopter une posture d'anticipation et de veille face aux menaces que représentent les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée. Que penser de cette stratégie du Sénégal ?

