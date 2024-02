"J'ai confiance en la démocratie au Sénégal" (Cheikh Guèye)

L'appel au calme et au dialogue lancé par les deux anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, continue de faire réagir au Sénégal.

Cet appel en a surpris plus d'un, mais il pourrait aussi sceller une nouvelle alliance, entre le PDS de la famille Wade et l'APR de Macky Sall.

Cheikh Guèye, secrétaire général du Cadre unitaire de l'Islam (Cudis), au Sénégal, fait partie de ceux qui pensent que cet appel n'était pas totalement désintéressé. Mais il continue de faire confiance dans le triptyque qui, selon lui, consolide le contrat social de son pays : les acteurs politiques, les organisations de la société civile et les leaders religieux.

On n'avait pas l'habitude de les entendre [es deux anciens présidents], ni individuellement ni en duo. On peut dire que c'est la situation qui commande cette réaction, mais on a déjà connu des situations plus violentes et on ne les avait pas entendus.

DW : Faites-vous références aux manifestations en soutien à Ousmane Sonko en 2023 ?

Oui, en 2021 et en 2023.

DW : Sous-entendez-vous par là que les deux anciens présidents auraient un intérêt politique à s'exprimer ?

Evidemment. Au moins, Abdoulaye Wade, a un intérêt direct. Son fils est peut-être à l'origine du report [de la présidentielle]. Et Abdou Diouf est un ami de Macky Sall. On connaît leurs relations. Donc c'est intéressé.

Dans le contenu, l'essentiel de ce qu'ils ont dit est partagé par ceux qui veulent la paix. Sauf qu'à la fin de leur appel, ils évoquent le délai du 15 décembre 2024 [nouvelle date annoncée pour les élections, contestée par l'opposition et une frange de la société civile], ce qui signifie qu'ils soutiennent le report.

DW : Est-ce que ce sont encore des instances morales pour la jeunesse sénegalaise alors que ça fait si longtemps qu'ils ne sont plus au pouvoir ?

C'est clair qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes maintenant dans une nouvelle ère. Maintenant, ils peuvent encore avoir une influence sur le landerneau politique sénégalais. Ils se connaissent tous.

DW : Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer dans les prochains jours ? De quoi est-ce que cela va dépendre ?

Le président peut poser des jalons de pacification. Ou alors on aurait, dans la même veine, une décision du Conseil constitutionnel qui rejetterait le report [des élections].

Mon point de vue, c'est qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un dialogue profond [organisé par Macky Sall] sur l'avenir politique du pays. Le président doit organiser les conditions d'une compétition électorale ouverte, inclusive et transparent. Et le nouveau président, par contre, devra installer le pays dans une logique de réconciliation nationale, de dialogue profond sur les politiques et les réformes à faire pour l'avenir du pays.

Je ne crois pas [à un putsch au Sénégal] et fais confiance au triptyque sénégalais, avec nos responsables politiques, les organisations de la société civile qui organisent des manifestations responsables, mais aussi les leaders religieux et moraux qui ont toujours su encourager le dialogue avant que le pays ne se retrouve dans l'impasse.