Des plaintes après la vaccination contre la Covid-19

Rien qu'en Allemagne, 192 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées. Alors qu'une grande partie de la population allemande est vaccinée, des effets secondaires et des séquelles graves seraient de plus en plus signalés, mais les plaignants se heurtent à un défi de taille : prouver le lien entre leurs problèmes de santé et la vaccination.

Entre décembre 2020 et fin février 2023, près de 55.000 cas suspects d'effets secondaires graves ont été signalés – sur toutefois environ 60 millions de personnes vaccinées en Allemagne.

Ce chiffre a été enregistré par l'Institut Paul Ehrlich qui est responsable de la sécurité des vaccins en Allemagne. Selon certains experts, il pourrait toutefois y avoir plus de cas suspects, notamment des personnes qui ne se sont pas ou n'ont pas été signalées en raison de la complexité de la déclaration des effets secondaires à l'institut d'Etat.

Carnet de vaccination contre la Covid-19 Image : pressefoto_korb/picture alliance

Des plaintes devant les tribunaux

Dès le début des opérations de vaccination contre la Covid-19, le corps médical n'a pas caché qu'il y avait des risques, mais aussi assuré que les avantages l'emportaient sur les inconvénients.

Selon Carsten Watzl, secrétaire général de la Société allemande d'immunologie, ces effets concerneraient une personne sur 100.000. Ce qui signifierait que, statistiquement parlant, pour 60 millions de personnes vaccinées, 600 personnes pourraient souffrir de problèmes causés par le vaccin qui peuvent, dans certains cas, être graves.

Les vaccins d'Astra-Zeneca, Johnson & Johnson et Spoutnik peuvent, par exemple, entrainer la formation de caillots qui bloquent le flux sanguin au niveau du cerveau, mettant la vie des gens en danger.

Mais en Allemagne, de plus en plus de personnes se disent victimes de ce qu'on appellent le "syndrome post-vac" et des procédures sont déjà en cours devant les tribunaux.

Les plaignants qui réclament des dommages et intérêts aux fabricants de vaccins attribuent leurs symptômes persistants à la vaccination contre la Covid-19.

Les cas les plus légers parlent d'état persistant de fatigue; mais pour les plus graves, cela aurait pu provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des thromboses dans les jambes ou les yeux ou encore des problèmes cardiaques.

Aussi multiformes que puissent être les pathologies post-vaccinales, elles auraient une chose en commun : elles sont apparues peu de temps après la vaccination contre la Covid-19.

Les personnes qui souffrent de problèmes de santé suite à la vaccination doivent prouver le lien avec le vaccin contre la Covid-19 Image : Seth Wenig/AP/picture alliance

Difficile de prouver le lien

Pour faire le lien entre ces pathologies et les vaccins contre la Covid-19, les scientifiques recherchent des traces dans le corps des personnes touchées, ce que l'on appelle des biomarqueurs. Cela aide dans le choix d'une thérapie appropriée, mais aussi dans les réclamations de dédommagements.

Mais pour obtenir réparation, le défi pour les personnes concernées est de parvenir à convaincre les tribunaux que les sociétés pharmaceutiques sont responsables.

Selon la loi, les fabricants de vaccins ne sont responsables que s'ils causent des dommages par négligence grave ou même de manière intentionnelle.

Ces derniers ont par ailleurs obtenu de l'UE et du gouvernement fédéral, lors du développement des vaccins, que l'Etat en assumerait au final toute la responsabilité.

Si une société pharmaceutique était donc condamnée par un tribunal à verser des dédommagements, elle devrait ensuite récupérer cette somme auprès du gouvernement fédéral.

Selon une étude du "Frankfurter Allgemeine Zeitung", à la mi-mars, 6.600 personnes se seraient adressées aux bureaux d'aide sociale pour signaler des effets secondaires graves de la vaccination. Mais les chances de succès ne sont pas particulièrement grandes : seuls 284 cas ont été reconnus par les autorités à ce jour, selon le journal.

A la mi-juin, Zeit Online rapportait qu'il y avait désormais près de 9.000 demandes et 379 cas reconnus.