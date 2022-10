Saleh Kebzabo nommé Premier ministre du Tchad

L'information a été officialisée par Gali Ngothé Gatta, ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence de la République qui a lu le décret de nomination sur la chaîne nationale de télévision du Tchad.

L'ex-opposant Saleh Kebzabo prend ainsi la place de Albert Pahimi Padacké qui a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience, mardi (11.10.2022) avec le chef de l'Etat, qui les a acceptées, selon un communiqué de la présidence. Il avait été nommé il y a 18 mois par Mahamat Déby.

Agé de 75 ans, le nouveau Premier ministre est chef de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR).

Saleh Kebzabo a été plusieurs fois ministre et candidat à la présidentielle en 1996 et 2001

Sous la bannière de ce parti politique, Saleh Kebzabo a plusieurs fois brigué la magistrature suprême face à l'ex-président Idriss Déby Itno. Dans le cadre du dialogue national qui vient de s'achever, l'ex-opposant a occupé les fonctions de premier vice-président du comité d'organisation du dialogue.

"Je tiens absolument à ce qu’il y ait tous les Tchadiens autour d’une table ronde pour discuter de nos problèmes", avait-il affirmé, exprimant son adhésion à l'initiative de ce dialogue pourtant rejeté par une partie de l'opposition tchadienne et la société civile.

"Le gros obstacle qui était Déby, n’est plus là. On doit s’asseoir, se regarder dans les yeux et se dire la vérité pour repartir sur des bases nouvelles dans une structure démocratique", a estimé Saleh Kebzabo.

Après le décès en avril 2021 de Idriss Déby Itno, un Comité militaire de transition avait été mis en place et dirigé par le fils du défunt président, Mahamat Idriss Déby. Suite à sa reconnaissance du comité, deux membres de son parti, l'UNDR ont fait leur entrée au gouvernement de transition en mai.

Saleh Kebzabo aura la charge de conduire un gouvernement d'union nationale sous la présidence de Mahamat Idriss Déby investi pour une durée de deux ans pour ce qui est considéré comme étant la deuxième phase de la transition vers des élections. Mahamat Idriss Déby aura le droit de se présenter à la présidentielle, un sujet qui continue de diviser les Tchadiens mais sur lequel Saleh Kebzabo a marqué son accord.