Séismes en Turquie et en Syrie : les recherches continuent

Le nord de la Syrie et le sud de la Turquie ont été touchés ce matin par un puissant séisme, suivi, quelques heures plus tard, par plusieurs fortes répliques.

Le bilan provisoire est terrible, il dépasse déjà les 2.600 morts mais il va très certainement s'alourdir dans les prochaines heures. Que ce soit en Turquie ou en Syrie, un très grand nombre de personnes sont encore piégées sous les décombres. Or, la nuit est désormais tombée, les températures ont chuté et dans de nombreux endroits, de fortes chutes de neige ralentissent le travail des secouristes.

Épicentre en Turquie

La première secousse de magnitude 7,8 est survenue à l'aube dans le district turc de Pazarcik, situé à environ 60 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Quelques heures et quelques répliques plus tard, une seconde secousse de magnitude 7,5 est survenue, toujours dans le sud-est de la Turquie, à quatre kilomètres au sud-est de la ville d'Ekinozu.

Lundi, la terre a tremblé près de la frontière syrienne, le long de la faille d'Anatolie de l'Est. Image : DHA

L'institut géologique danois a indiqué que les secousses avaient été ressenties jusqu'au Groenland. Plus proches de l'épicentre, des pays comme le Liban et Chypre ont également senti la terre bouger mais aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Une zone particulièrement sensible

En 1999 par exemple, la Turquie avait été frappée par un tremblement de terre qui avait causé la mort de 17.000 personnes. Il faut dire que la région est située sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde - c'est-à-dire une zone où la tectonique des plaques se fait particulièrement ressentir.

La tectonique est un modèle scientifique qui permet d'expliquer la façon dont les plaques continentales et océaniques bougent. Si on imagine que la surface terrestre est comme une sorte de puzzle avec des morceaux de différentes tailles - une multitude de petits morceaux continentaux et quelques gigantesques morceaux océaniques. Chaque année, et c'est tout à fait normal, ces morceaux se déplacent de quelques centimètres. Ils peuvent s'éloigner les uns des autres, entrer en collision ou encore glisser les uns sous les autres. C'est toute cette mécanique qu'on appelle tectonique des plaques.

Selon les autorités turques, 3.471 immeubles se sont effondrés à la suite du tremblement de terre. Image : IHA/REUTERS

Heureusement, la plupart de ces mouvements sont imperceptibles par l'homme car de trop faible intensité. Mais ils peuvent aussi provoquer des dégâts humains et matériels considérables - en particulier quand ils touchent des zones densément peuplées et où les habitations ne sont pas conçues pour résister au choc.