La guerre en Ukraine vue par un ancien du KGB

Sergueï Jirnov est journaliste, spécialiste en relations internationales et surtout ancien membre du KGB, les anciens services de renseignements russes, rebaptisés FSB depuis 1991. Sergueï Jirnov, qui vit en exil en France depuis 2001, vient de publier un essai qui raconte son expérience au sein du principal service de renseignements de l’ancienne Union soviétique. Il suit avec attention la guerre en Ukraine.

Une guerre qui dure maintenant depuis un peu plus d'une semaine. Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi (03 mars) que "l'opération militaire" en Ukraine se déroulait "selon le plan", martelant y combattre des "néonazis" pour sauver Russes et Ukrainiens, qui ne forment selon lui "qu'un seul peuple".

Écouter l'audio 01:53 "Poutine est un homme qui avait un complexe d'infériorité" Sergueï Jirnov



Il s'exprimait à la télévision russe, au huitième jour de l'invasion de l'Ukraine et lors d'une réunion de son Conseil de sécurité. Il a Salué le "courage" des soldats russes qu'il a qualifiés de "vrais héros" et a assuré qu'ils "se battent fermement avec une compréhension totale de la justesse de leur cause".

La Russie a affirmé mercredi (02 mars) que 498 soldats russes avaient été tués et 1.597 autres blessés. Kiev de son côté affirme qu'au moins 350 civils ont été tués dans l'invasion russe.

Au micro d’Eric Topona, Sergueï Jirnov analyse l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il décrypte également la personnalité de Vladimir Poutine, le président Russe, qu’il décrit comme étant un homme complexé et qui sous-estime les dangers.