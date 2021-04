RDC: le fils cadet de Patrice Lumumba s'oppose au retour des reliques de son père

Le cadet de la fratrie Lumumba a tenu à rappeler qu’il avait écrit une lettre au roi des Belges, le 18 mars dernier, dans laquelle il évoque plusieurs raisons pour justifier son refus. Il évoque le choix de la date symbolique du 30 juin mais dénonce aussi et surtout des mobiles politiques.

"La raison de la conférence que j’ai tenue aujourd’hui (jeudi 8 avril) à Bruxelles est de signifier mon refus à ce que les reliques de mon père puissent être retournées sous le gouvernement actuel du président Félix Tshisekedi," explique Guy-Patrice Lumumba tout en poursuivant que le chef de l'Etat congolais "a utilisé un de ses amis personnel afin qu’il puisse piloter ce projet. Dans ce cadre, j’ai estimé qu’il n’est plus question que ce gouvernement puisse procéder et faire ce qu’il voulait en faire. De ce fait, moi et mes frères sommes pour l’instant divisés, il y en trois qui étaient pour et deux qui sont contre. Or, il faut l’accord de nous cinq pour que ces cérémonies puissent avoir lieu".

Écouter l'audio 00:58 "Mes frères et moi, sommes pour l’instant divisés" (Guy-Patrice Lumumba)

Honorer Lumumba à tout prix !

Si Guy Patrice Lumumba soutient que cette cérémonie ne devrait pas avoir lieu, à Kinshasa la commission mise en place par le chef de l’Etat et pilotée par Balufu Bakupa-Kanyinda continue à travailler pour préparer le retour des reliques du héros national congolais.

"Je travaille en étroite collaboration avec François, Juliana et Roland qui sont ici à Kinshasa. Moi je ne suis pas chargé de savoir si les Lumumba ont des problèmes entre eux ou pas. La mission qui m’est confiée est bien claire : rapatrier le corps, les activités culturelles et réinstaller la place que Patrice Lumumba doit occuper dans notre histoire, qui est une place importante et prépondérante", confie le chargé de l'organisation du Mémorial Patrice Lumumba.

"la RDC va honorer son 1er Premier ministre, son héros national, en rapatriant ses restes détenus en captivité depuis 60 ans en Belgique et nous comptons lui donner enfin une sépulture digne de son rang, tel qu’exprimé par le chef de l’Etat. Nous nous attelons à la tâche, ce n’est pas évident, avec les aléas de notre politique, on attend le prochain gouvernement, mais mon équipe et moi sommes à la tâche et nous espérons qu’au cours des deux mois qui restent l’opération ira à son terme", espère Balufu Bakupa-Kanyinda.

Pour l’heure, les autres enfants de Patrice Emery Lumumba, ne se sont pas prononcés officiellement par rapport à cette décision de leur frère cadet.