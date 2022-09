La Monusco de nouveau la cible d'attaques

C'est l'opposition de certains habitants de Béni au passage d'un convoi d'une dizaine de véhicules de la Monusco qui serait à l'origine de cette nouvelle montée de tension entre populations civiles et casques bleus de l'ONU. Pour ces habitants de Beni, pas question que des véhicules de la mission onusienne traversent leur ville. Des habitants qui réitèrent leur souhait d'intensifier les manifestations jusqu'au départ de cette mission du sol congolais.

"Nous avons attaqué ces véhicules parce que nous, le peuple, presque la majorité du peuple congolais, ne voulons plus de la Monusco au Congo parce que nous ne voyons pas le travail qu'elle fait pour nous. Ce n'est pas important qu'elle soit ici dans notre pays, l'important c'est qu'elle quitte notre pays" explique à la DW Kakule Tsongo, un habitant de Beni.

Patrouille de la Monusco dans l'est de la RDC.

Les échauffourées auraient coûté la vie à un manifestant, qui aurait été tué par un soldat congolais. Ernest Kalondero fait partie des manifestants de ce jour. Selon lui "le convoi de la Monusco partait de Beni et se rendait à sa base à Mavivi. C'est ainsi que nous jeunes de Beni, les jeunes combattants, les jeunes de différents groupes de pression de la ville de Beni, nous avons attaqué les véhicules de la Monusco et alors un soldat a tiré sur un jeune, ce jeune a reçu 5 balles et est mort et un autre a été blessé après avoir reçu des balles dans la tête".

Une mauvaise interprétation

La police nationale congolaise à Beni affirme que la population a mal interprété le mouvement de la Monusco. Nasson Murara, porte-parole de la police de la région, qui a confirmé la mort d'un civil, invite la population à donner une chance àla feuille de route déjà élaborée par le gouvernement pour le départ progressif de la mission de l'ONU au Congo.

Ecoutez les précisions de Zanem Nety Zaidi

"Malheureusement, la population a mal interprété la situation et les motards ont commencé à caillasser les véhicules de la Monusco. C'est ce qui leur a donné la force de tirer des balles et malheureusement, une balle perdue a touché un conducteur nommé Muhindo Rashid Joseph, âgé d'au moins 30 ans, qui est décédé après avoir été transporté à l'hôpital général de Beni" précise le porte-parole de la police de la région.

C'est en fin d'après-midi que la situation est redevenue calme dans la ville. Des dispositifs des forces armées et de la police ont été déployés dans les points chauds et autour des bases des casques bleus afin d'y maintenir le calme et la sécurité.