Dans l'est de la RDC, les habitants ne décolèrent pas

Le bilan est terrible : une dizaine de morts et des dizaines de blessés. A Butembo, trois Casques bleus, deux Indiens et un Marocain, ont été tués par les manifestants. Depuis la nuit dernière, les coups de feu retentissent sans interruption dans plusieurs quartiers de Goma, où les habitants en colère continuent de barricader les routes, les autres cherchant à incendier les bases des casques bleus après les avoir pillées.

Bien que faisant partie des mécontents de la présence de la Monusco, Vedaste Muhindo condamne la violence des manifestants.

Les manifestations contre la Monusco ont fait plusieurs victimes.

"Nos compatriotes qui sont en train de détruire et voler les biens de la Monusco disant qu'ils sont en train de récupérer leurs propres biens, ça c'est loin d'être la bonne procédure. Parce que nous sommes en train de voir les gens qui pillent des panneaux solaires et autres biens, mais nous nous demandons en quoi ce vol des matériels de la Monusco est pour le bien communautaire" explique t-il.

Un lourd bilan

Toute la journée de ce mardi, la police de Goma a semblé débordée pour contenir les manifestants qui devenaient au fil du temps plus nombreux. Plus de dix morts et 70 blessés sont comptabilisés du côté des manifestants. A Butembo, dans le Nord-Kivu, trois Casques bleus ont été tués et sept manifestants seraient aussi décédés

"Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités dans le suivi de la prise en charge de tous ces morts et blessés qui sont dans des centres de santé et hôpitaux. Cette prise en charge doit être inconditionnelle et c'est la Monusco qui doit l'assurer. Les obsèques de tous nos compatriotes tombés dans la manifestation doivent être bien organisés et tout cela sous la supervision de notre gouvernement" précise Placide Itula un militant de la Lucha.

Réaction de la société civile

La société civile n’a jusque-là pas condamné les victimes au sein de la Monusco et s’est contentée de dénoncer les tirs de certains contingents de la Monuscoqui seraient à l’origine de la mort de plusieurs manifestants.

Écouter l'audio 02:11 Ecoutez les explications de Zanem Nety Zaidi

Selon Mapendo Kusudi un activiste des droits de l'homme "certains éléments de la Monusco tirent à balles réelles contre les manifestants à Goma et Butembo" il poursuit en expliquant que "le club des auditeurs des droits de l'homme dénonce des violations des droits humains par les casques bleus de l'Onu et alerte l'opinion Internationale".

Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a, depuis la ville de Beni où il séjourne, appelé la population à l'apaisement. Pour l'instant la quasi-totalité des bases des Nations unies de Goma ont été vidées de leurs employés, ces derniers ont été évacués depuis lundi, certains par hélicoptères, d'autres avec des véhicules escortés par les forces armées congolaises.