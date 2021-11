La Monusco est la Mission de l'organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDCongo. Elle émane de la MONUC, la Mission de l'ONU en RDC qui a été rebaptisée le 1er juillet 2010 par la résolution 1925.

Depuis 2013, la Monusco est dotée d'une brigade d'intervention rapide qui facilite la lutte contre les groupes armés surtout dans l'Est du pays. La Monusco est constituée de plus de 20.000 hommes et est dotée d'un budget annuel de quelque 1,4 milliard de Dollars.