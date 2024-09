L'Onu encore "inspirée" pour le désengagement de la Monusco

Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, a tenu vendredi (20.09.2024) une rencontre avec la presse à Goma pour aborder les enjeux sécuritaires et l'avenir de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Il s'agit de sa deuxième visite en RDC cette année, dans un contexte marqué par des tensions accrues entre Kinshasa et Kigali.

Lors de cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement des Nations unies à soutenir les forces de la SADC dans la protection des populations civiles. Il a également évoqué un désengagement progressifde la mission, tout en précisant que celui-ci dépendra des besoins réels sur le terrain et des évolutions sécuritaires.

Jean-Pierre Lacroix : Vous savez que nous avons conclu avec le gouvernement l'année dernière un plan de désengagement de la Monusco qui prévoyait une première étape, celle du Sud-Kivu, et puis qui prévoyait que la suite du processus ferait l'objet de consultations régulières et d'état des lieux avec le gouvernement congolais.

La Monusco a essuyé de nombreuses critiques de Congolais qui la jugent inefficace dans la lutte contre l’insécurité dans l’est Image : Moses Sawasawa/AP/picture alliance

Pour ce qui concerne la suite du processus, la Monusco va engager très rapidement un exercice conformément au plan de désengagement avec les autorités congolaises. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que nous avons entendu de la part des autorités des attentes vis-à-vis de la Monusco, du rôle qu'elle est encore appelée à jouer dans la période à venir.

Ça ne veut pas dire que l'esprit du désengagement ne doit plus nous inspirer, ne plus nous guider. Mais il est certain que nous sommes actuellement dans une phase d'évaluation et de consultation avec les autorités congolaises.