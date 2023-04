Martin Kobler reproche à la Monusco son inaction en RDC

Martin Kobler, aujourd'hui à la retraite, a été chef de la Monusco de 2013 à 2015. Sous sa direction, les casques bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013, en collaboration avec l'armée congolaise.

En novembre 2012, la milice avait d’ailleurs occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d’en être délogée.

Mais dans la guerre en cours entre l’armée congolaise et le M23, la Monusco semble cette fois se tenir à l'écart des combats.

Lors d'une conférence de presse en mars dernier, à Goma, le représentant de la France auprès des Nations unies, avait ainsi rappelé que la mission de la Monusco était d'aider à mettre en œuvre un accord de paix et de protéger la population civile, et non pas de "faire la guerre".

Dans un entretien qu’il a accordé à la DW, Martin Kobler critique cette attitude. Selon lui, le mandat robuste de la Monusco autorise une mission de combat.

"Sur ces 20.000 soldats que nous avions à l'époque, il y en avait 3.000, donc trois bataillons, qui venaient d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Ils étaient pour des missions de combat offensif. C'était la nouveauté. C'est ensuite toujours une décision politique de savoir comment et quand on les engage", dit l'ancien patron de la Monusco.

Martin Kobler lors d'une viisite à la DW, à Bonn Image : M. Müller/DW

Réactiver la Brigade d'intervention rapide

Pour Martin kobler, il faut réactiver la Brigade d'intervention rapide. Cela passe, dit-il, par une volonté entre le Conseil de sécurité et la Monusco.

Interrogée sur cette question, la Monusco n’a pas souhaité réagir.

Après la première guerre contre le M23, les casques bleus auraient dû poursuivre le combat contre la centaine de groupes armés actifs dans l’est du pays, explique l'ancien chef de la Monusco.

La mission de l'Onu aurait toutefois manqué de capacités en matière de renseignement. Le renseignement, une question tabou à l’époque, selon Martin Kobler.

"Nous n'avions pas de véritable renseignement. Nous n'avions pas d'argent pour payer des informateurs, comme tout petit service de renseignement. Nous étions donc dépendants des Congolais, des FARDC", explique Martin Kobler.

Le contingent burundais est déployé dans le cadre de la force de l'EAC pour combattre les groupes armés dans l'est de la RDC Image : Alexis Huguet/AFP

L'Ukraine mobilise plus que la RDC

Martin Kobler critique aussi le fait que la crise qui dure depuis des décennies dans l'est de la RDC soit négligée au niveau international, bien que de nombreuses matières premières transformées par l'industrie mondiale proviennent de la RDCongo.

"La Monusco n'est pas au centre de l'attention. Ce qui retient l'attention générale, c'est justement l'Ukraine. Le Congo n'a pas de groupe de pression", dit le diplomate allemand.

Des Congolais manifestent contre la Monusco le 26 juillet 2022 à Goma Image : Moses Sawasawa/AP/picture alliance

"Je comprends la frustration des Congolais"

La mission de l'Onu est présente au Congo depuis les années 1960 avec différents mandats. Mais elle ne parvient pas à protéger de manière durable la population civile.

Martin Kobler dit comprendre la frustration des Congolais qui demandent le retrait de la Monusco. Outre une réponse militaire robuste, des négociations politiques doivent être menées, dit-il, pour pacifier l'est du Congo.

Martin Kobler plaide enfin pour un système de certification des matières premières du Congo, un système similaire au processus de Kimberley contre les diamants du sang.