Une opération militaire de la Monusco dans le Nord-Kivu

Protéger les civils dans le Nord-Kivu et faire face aux groupes armés qui écument cette région, c'est l'objectif recherché par la Monusco (la mission de l'Onu en RDC), via l'opération "Linda Njia" (protège la route).

Des soldats marocains de la Monusco en patrouille près de Goma, le 22 février 2021

La Monusco (la mission de l'Onu en RDC) et les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) intensifient des patrouilles de terrain afin de contrer les mouvements des groupes armés, a tweeté la mission de l'Onu en RDC.

."La vidéo de la Brigade d’intervention de la force de la Monusco qui lançait l'opération "Linda Njia" pour maximiser la protection des civils dans le Nord-Kivu est authentique. Le but, c'est de garantir la liberté de mouvement pour les populations, des forces de sécurité, de la Monusco, les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) et des forces régionales, précise Ndèye Khady LO, la porte-parole par intérim de la Monusco.

L'appel pressant de l'UE

L'Union européenne (UE) a appelé samedi (31.12) le Rwanda à "cesser de soutenir le M23". L'UE "exhorte vivement le Rwanda" à "cesser de soutenir le M23" et à "utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se conforme aux décisions" prises par les chefs d'état de la communauté des États d'Afrique de l'est, selon cette déclaration de Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne qui fait suite à la publication d'un rapport d'experts de l'ONU sur la RDC.

Félix Tshisekedi (à gauche) accuse son homologue Paul kagame (à droite) de soutenir les rebelles du M 23

Dans ce rapport publié en décembre, des experts mandatés par les Nations unies affirment avoir collecté des "preuves substantielles" démontrant "l'intervention directe des forces de défense rwandaises (RDF) sur le territoire de la RDC", au moins entre novembre 2021 et octobre 2022.

"La Monusco soutient les démarches qui visent à l'application des décisions du mini-sommet de Luanda. Et cette application stricte des décisions de ce sommet va minimiser les affrontements armés dans le Nord-Kivu et donc contribuer à la protection des civils et au retour des personnes déplacées vers leurs localités d'origine", soutient Ndèye Khady LO.