L'Onu réclame plus de soutien des Etats pour ses missions de paix

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies appelle à davantage de soutien des Etats membres de l’Onu aux missions de paix. Jean-Pierre Lacroix a rappelé hier soir, devant le Conseil de sécurité, la violence dirigée parfois contre les Casques bleus en ces termes :

"Les attaques contre les soldats de la paix à l'aide de munitions explosives et d'engins explosifs improvisés persistent, au même niveau qu'en 2021. La Minusma reste la mission de maintien de la paix la plus dangereuse, mais la Minusca et la Monusco sont confrontées à une menace soutenue et croissante. En mai 2021, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général de procéder à un examen stratégique indépendant des réponses des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à cette menace… et nous mettons en œuvre ses recommandations. Jusqu'à présent, nous avons fait des progrès significatifs, en améliorant les capacités de lutte contre les explosifs improvisés dans les missions où cette menace augmente."

Hier encore [06.09.22], de nouveaux heurts entre des manifestants et des Casques bleus de la Monuscoont fait au moins un mort. Des manifestants à moto ont tenté de bloquer un convoi de la mission onusienne.

Depuis le mois de juillet, plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans de violentes manifestations, à Goma et Butembo notamment, alors qu’elles dénonçaient l‘inefficacité de l’action de la Monusco dans la protection des civils dans l’Est de la RDC.

Aide aux victimes d'abus sexuels

Jean-Pierre Lacroix se félicite des "progrès notables" de l’action A4P+ qui regroupe les missions de paix de l’Onu. Parmi les priorités de cette action, selon lui, se trouve la lutte contre l’impunité, y compris celle des Casques bleus.

Pour ce qui est de l’exploitation et des abus sexuels, Jean-Pierre Lacroix a évoqué la mise en place, au Soudan du Sud, d’un programme spécifique d’aide psychosociale, médicale et juridique aux victimes.

Les Nations unies vont aussi travailler avec les Etats pour "discuter d'engagements concrets en vue de résoudre les cas de reconnaissance de paternité et de soutien aux enfants des victimes".

Féminisation des missions de l'Onu

Par ailleurs, le responsable onusien se félicite de l’augmentation du nombre de femmes dans les missions de paix de l’Onu. Elles représentent désormais un peu plus d’un cinquième des observateurs et des officiers d'état-major militaires, 31 % des officiers de police et 43 % du personnel de justice mis à disposition par les gouvernements.