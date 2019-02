Afrique

Réfugiés burundais en Tanzanie : l'IRRI plaide pour leur rapatriement dans des conditions optimales

L'assistance humanitaire et l'aide au développement doivent reconnaitre les besoins des rapatriés et des communautés d’accueil, et lutter contre les tensions qui ont favorise leur déplacement (Rapport IRRI)

Écouter l'audio 02:09 "La communauté internationale doit prendre ses responsabilités"

"La communauté internationale doit prendre ses responsabilités face à la situation des réfugiés burundais en Tanzanie", a affirmé Thijs Van de l’IRRI, (l’initiative internationale pour la défense des droits des réfugiés.)

Dans un rapport publié mardi (26 février) qui s'intitule : "Ils ne veulent même pas comprendre pourquoi nous avons fui !", l’organisation suggère aux différents acteurs de faire en sorte que le rapatriement des réfugiés burundais, qui ont fui leur pays après la crise postélectorale de 2015, ne soit pas seulement volontaire, mais aussi un facteur de réintégration efficace.

