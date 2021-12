Réactions à la condamnation de Joël Aïvo au Bénin

Journal 17h TU (07.12.2021)

Au Mali, quelques 900 objets archéologiques issus de pillage et de trafic illicite ont été rendu au Musée National du pays. Au Bénin, l'universitaire et opposant Joël Aïvo a été reconnu coupable de "complot contre l'autorité de l'Etat" et "blanchiment de capitaux" et condamné à dix ans de prison ferme. Et puis, un point sur l’incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega au Burundi.