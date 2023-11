Quatre pays africains, dont le Niger, exclus de l'Agoa

Le Niger, la République centrafricaine, le Gabon et l'Ouganda ne bénéficieront plus de cet accord commercial sur les droits de douanes avec les Etats-Unis.

Le programme Agoa, qui existe depuis 23 ans, permet essentiellement l'accès de plus de 6.000 produits africains au marché américain sans droits de douane.

William Johann Schmonsees, porte-parole du Département d'Etat et directeur du Centre régional des médias pour l'Afrique, explique qu'en valeur, un tiers des produits éligibles ont bénéficié de ce statut préférentiel en Afrique ces dernières années.

"Les importations totales de marchandises dans le cadre de l'Agoa ont totalisé environ 10,3 milliards de dollars en 2022 contre 6,8 milliards de dollars en 2021", explique-t-il.

"En 2022, l'exportation totale des pays éligibles à l'Agoa s'élevait à 30 milliards de dollars. Donc environ un tiers des exportations des pays éligibles à l'Agoa vers les Etats-Unis ont bénéficié du programme."

Une exclusion coûteuse ?

Mais ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à des conditions en termes de démocratie et de respect des droits humains. C’est pourquoi la Maison Blanche a annoncé, cette semaine, le retrait du Niger, de la République centrafricaine, du Gabon et de l'Ouganda.

Evaluer l'impact de l'exclusion de l'Agoa pour les pays concernés est délicat.

Déjà exclus en 2022, en raison des coup d'Etat militaires, le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée exportaient peu vers les Etats-Unis. Seul le Burkina Faso délivrait une grande partie de son coton vers ce pays.

Le Mali, pour sa part, exporte surtout de l'or qui part à Dubaï et son coton se dirige vers l'Asie et l'Europe. Quant à la Guinée, elle vend son minerai de bauxite à la Russie et la Chine.

L'or des mines maliennes ne part pas aux Etats-Unis Image : AFP via Getty Images

Joint au téléphone par la DW, un proche du chef de la junte nigérienne explique que le Niger "n'exporte pratiquement rien vers les Etats-Unis". Le pipeline par lequel le Niger va exporter son pétrole, via le Bénin, a été construit par la China National Petroleum Corporation.

Toutefois, selon l'Observatoire de la complexité économique, en 2021, Niamey a exporté vers les Etats-Unis une grande quantité de produits chimiques dérivés du pétrole.

Certains secteurs risquent de souffrir

Concernant l'Ouganda, le pays exporte peu vers les Etats-Unis, mais le secteur du café, très important pour l'économie du pays, risque de souffrir puisque plus de la moitié de la production est destinée au marché américain.

Le café est un poids lourd de l'économie ougandaise Image : DW

Quant aux exportations gabonaises vers les Etats-Unis, elles sont également faibles mais une fois encore, l'impact pourrait être sectoriel puisque le Gabon exporte 64% de son minerai de manganèse vers les Etats-Unis.

L'opposant centrafricain Martin Ziguélé rappelle ainsi que cette mesure, au-delà de l'impact économique, tire les conséquences des violations des droits humains dans son pays.

"L'exclusion est politique puisque la sous-secrétaire d'Etat au commerce, qui donnait l'information, a dit que la RCA a été exclue de l'Agoa pour les violations massives de droits de l'Homme. Donc, c'est une décision éminemment politique", assure-t-il.

L'Agoa doit expirer en septembre 2025, mais des discussions sont déjà en cours pour son éventuelle prorogation.