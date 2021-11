La République gabonaise, 1.730.000 habitants en 2015 (Banque mondiale) est frontalière du Congo, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Les revenus du Gabon reposent essentiellement sur l'exploitation pétrolière.

Le Gabon devient indépendant en 1960, dirigé à l'époque par Léon M'Ba. Son sous-sol riche en matières premières (manganèses, pétrole, gaz) ainsi que sa richesse en bois précieux, lui permettent de développer son économie. Le Gabon est un pays à forte concentration urbaine: 86 % de la population vit dans les villes, la moitié à Libreville, la capitale, et Port-Gentil. C'est l'un des plus forts taux d'urbanisation d'Afrique. Mais malgré le taux de croissance soutenu, la répartition des richesses est très inégale; selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté reste très élevé et la situation des plus pauvres s'est même dégradée ces dernières années.