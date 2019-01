Quatre matchs de suspension pour Moussa Wagué

Il y a quelques jours, l'international sénégalais, qui évolue avec l'équipe réserve du FC Barcelone, avait été exclu lors de la défaite face au SD Ejea (1-0). Alors qu'il voulait récupérer un ballon pour effectuer une touche, Wagué a été pris à partie par un spectateur, qui a proféré des insultes racistes à son encontre. Le Sénégalais s'en est alors pris au spectateur et l'a frappé au visage.

Le joueur a présenté ses excuses sur Instagram. Malgré tout, Wagué a donc écopé de quatre matchs de suspension. En revanche, le spectateur raciste, lui, n'a pas été inquiété : aucune procédure, aucune enquête n'a été lancée contre lui. Le FC Barcelone a fait appel de cette décision.

Le Real Madrid prend une option

L'Espagne où on jouait hier soir la fin des quarts de finale aller de la Copa del Rey. Le Betis Séville (où évolue notamment le Camerounais Wilfrid Kaptoum) est allé accrocher l'Espanyol Barcelone (1-1), tandis que le Real Madrid a battu Girone 4-2. Les matchs retour auront lieu du 29 au 31 janvier prochains.

Chelsea rejoint City en finale de la Ligue Cup

En Angleterre, Manchester City connaît son adversaire en finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agit de Chelsea, qui s'est imposé aux tirs au but face à Tottenham. Les Spurs qui avaient remporté le match aller 1-0 et qui étaient menés 2-1 lors du match retour. Or, en League Cup, la règle du but à l'extérieur ne compte pas : le match s'est donc poursuivi, et à 2-2 après 90 minutes de jeu, les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but pour se départager. Et ce sont les coéquipiers de N'Golo Kanté qui ont tiré leur épingle du jeu et qui se sont imposés par quatre tirs au but à deux. La finale Chelsea contre Manchester City aura lieu le 24 février prochain.

Une demi-finale Japon-Iran

En Coupe d'Asie, le Japon a battu le Vietnam 1-0. En demi-finales, les Samurai Blue affronteront l'Iran, qui s'est défait de la Chine (3-0). Ce soir, la Corée du Sud affrontera le Qatar, qui compte dans ses rangs Almoez Ali, actuel meilleur buteur de la compétition (sept réalisations). De leur côté, les Emirats Arabes Unis, qui accueillent la compétition, seront opposés à l'Australie.

Serdar Azmoun a permis à l'Iran de se défaire de la Chine.

Bonifazio toujours leader

En cyclisme, hier se courait la quatrième étape de la Tropicale Amissa Bongo, 113 kilomètres entre Mitzic et Oyem, au Cameroun. C'est le Lorrenzo Manzin qui a remporté cette étape, en 2h35'24", devant Niccolò Bonifazio. Au classement général, l'Italien reste Maillot Jaune, avec 14 secondes d'avance sur Manzin. Aujourd'hui, place à la cinquième étape : 120 kilomètres entre Bitam et Mongomo, en Guinée-Equatoriale.

Enfin en handball, place aux demi-finales des championnats du monde : à Hambourg, la France affrontera le Danemark cet après-midi. Une rencontre qui sera suivie par Allemagne-Norvège.